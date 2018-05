Este divertido baile de Anna Kournikova con su bebé te arrancará una sonrisa

El nuevo tema de Enrique Iglesias, Move to Miami, ¡puso a sus chicas a bailar! Recientemente, Anna Kournikova compartió un vídeo en Instagram donde se puede ver bailando la canción del padre de sus hijos con la pequeña Lucy. No es la primera vez que la ex tenista publica un clip bailando, pero en esta ocasión agregó una petición muy particular: "Por favor, no heredes mis movimientos".

Pero lo que más llama la atención del video, aparte de lo adorable que se ve la bebé, es que Anna luce una figura espectacular, pese a que solo tiene cinco meses de haber dado a luz. Recordemos que la rusa tuvo a sus mellizos, Nicholas y Lucy, el pasado 16 de diciembre de 2017 y la noticia del nacimiento de sus hijos tomó por sorpresa al mundo entero, pues el embarazo se mantuvo en secreto. Ahora, ambos han dejado el hermetismo a un lado y han comenzado a compartir imágenes junto a sus retoños con sus seguidores de redes sociales.

El cantante español, de 43 años y su pareja, de 36, viven actualmente junto a sus hijos en una mansión de Miami de 1.800 metros cuadrados, con siete habitaciones, piscina infinita, cancha de tenis y marina privada, a la que se mudaron hace cinco años. La madre del intérprete, Isabel Preysler, fue una de las primeras en visitarlos para conocer a los bebés. "Enrique es extraordinariamente feliz en estos momentos. Ha sido un embarazo perfectamente normal, no ha tenido que guardar reposo en ningún momento", aseguró Isabel, quien está muy contenta con sus nietos.

Por su parte, la hermana de Enrique, Tamara Falcó, también habló de sus sobrinos: "Los mellizos de Enrique y Anna son los más ideales del mundo. Lucy es mucho más parecida a Anna, más rubita y de ojos azules, y Nico es más parecido a Enrique, más morenito. A mi hermano no me lo imaginaba como padre, porque ha sido toda la vida un gamberro (un pillo), y, de repente, verlo tan pendiente de sus bebés… estamos todos un poco en 'shock'. Lo hicieron todo en secreto para tener privacidad, para que no estuviera todo el mundo pendiente de ellos. Nosotros lo sabíamos y estábamos como locos de ilusión", añadió.

La pareja -que tiene 16 años de relación- se conoció en la grabación de Escape, videoclip del intérprete que protagoniza la extenista. Aunque ninguno de los dos ha manifestado interés en contraer matrimonio, la llegada de los mellizos deja en evidencia que sí están comprometidos en su relación. Unos meses antes de convertirse en padre, el cantante habló sobre la paternidad en una entrevista concedida a Univisión. "Me encantaría tener hijos... y ojalá que dentro de poco. Creo que seré buen padre. Mi novia será mejor madre, pero yo seré un buen padre", comentó.