Seguro que no te imaginabas que estos actores, además de ser talentosos en la pantalla grande también tienen dotes para el canto. Kevin Costner, Daniel Radcliffe, Russell Crowe, John Stamos y más te sorprenderán cuando escuches sus voces, además de que la mayoría hasta tiene su propia banda que promueven con sus seguidores en las redes.

Kevin Costner

Este actor no sólo vive de su fama por haber hecho películas como The Bodyguard y Dances with Wolfes, pues en 2010 comenzó incluso a hacer giras con su banda de música country Modern West. Su naturaleza lo ha llevado a incursionar en muchos terrenos, entre ellos la música y la verdad es que no canta nada mal.

A post shared by Kevin Costner & Modern West (@kevincostnermodernwest) on Mar 27, 2018 at 10:31am PDT

Russell Crowe

Lo de Russel Crowe no es una sorpresa, ya que él ha formado parte de diferentes proyectos musicales, además de ser músico y compositor. Prueba de ello es su magnifica interpretación en la cinta Les Misérables, donde junto a Anne Hathaway dio muestra de su poderosa voz. Ahora lo vemos en Indoor Garden Party album The Musical derrochando todo su talento.

A post shared by Russell Crowe (@russellcrowe) on Apr 27, 2017 at 8:03pm PDT

Robert Downey Jr.

Porque el actor no se conforma con ser Iron Man, su confianza en sí mismo lo ha llevado a demostrar que también puede ser un gran cantante. Así lo ha hecho en diferentes eventos, uno de los más recordados fue aquella actuación en la que compartió escenario con el mismísimo Sting.

John Stamos

Ser fanático del Elvis Presley y apasionado de la música, son las razones por las que el actor también incursionó como cantante. Su amor por el canto y la guitarra lo llevó a formar una banda de rock, de la que fue líder. Dicha agrupación, conocida como Jesse and the Rippers, tuvo algunos éxitos y hasta un cover del recordado tema Forever de la legendaria banda The Beach Boys. Actualmente, el actor presume su voz en contadas ocasiones a través de sus redes sociales.

A post shared by John Stamos (@johnstamos) on Nov 1, 2017 at 12:20pm PDT

Daniel Radcliffe

Este joven de 28 años no deja de sorprender a sus fans con todos los talentos que tiene, y para dejar a un lado su personaje de Harry Potter ha hecho diferentes películas, incluso de terror como su papel en The Woman in Black. Pero, por si fuera poco, Daniel también posee una voz muy afinada y con singular estilo, algo que presume en su cuenta de Instagram.

A post shared by Daniel Radcliffe (@daniel9340) on Dec 19, 2017 at 7:19am PST

Iwan Rheon

Ser el villano más odiado de Game of Thrones no es todo lo que quiere este actor en su vida, así que su pasión por la música lo llevó a ser uno de esos talentos que sabe combinar ambos caminos. Pero antes de encarnar a Ramsay Bolton en la exitosa teleserie, Iwan ya tenía carrera como cantante y compositor y también podría vivir de ello.