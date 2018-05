¡Mamá orgullosa! Lili Estefan celebra por todo lo alto la graduación de su hijo Lorenzo

¡Lili Estefan no podría estar más orgullosa de su hijo Lorenzo! Este miércoles, la conductora celebró que el apuesto joven de 18 años alcanzó una importante meta en su vida académica, pues ha concluido sus estudios preuniversitarios. Como miles de adolescentes durante esta época, el hijo mayor de la presentadora se vistió de gala para asistir a su increíble fiesta graduación.

Con alegría, la carismática conductora compartió un par de fotografías en su cuenta de Instagram en las que aparece junto a su hijo, quien lucía de lo más galante con un impecable esmoquin: “Mi hijo camino a su graduación. Estoy tratando de que me lleve. ¡Días especiales en mi vida! Aquí los comparto con ustedes mi gente”, escribió junto a la postal.

En poco tiempo, las especiales imágenes reunieron cerca de 20 mil likes y un sinfín de felicitaciones para Lorenzo, quien iniciará su aventura universitaria en los próximos meses. El pasado mes de abril, la conductora comentó con nerviosismo que ella y su hijo estaban a la espera de las cartas de aceptación de las universidades a las que aplicó Lorenzo.

“Estamos esperando que lleguen las respuestas. Yo creo que este es el peor mes señores, cuando uno tiene que esperar y decidir qué es lo que van a hacer”, explicó durante uno de los segmentos de El Gordo y la Flaca. Sin duda, los últimos meses han estado repletos de contrastes para la conductora, pues solo unos días después de ganar su primer Emmy, recibió una demanda de divorcio de su aún esposo Lorenzo Luaces.

Una demanda inesperada:

Recientemente, Lili aseguró que ella y Luaces, de quien se separó hace poco más de medio año, habían acordado esperar hasta la graduación de su hijo Lorenzo para tomar una decisión respecto al futuro de su matrimonio: “Es algo que nunca te esperas. Nosotros, por el momento que estamos viviendo, tuvimos un acuerdo de que lo que fuera a pasar, íbamos a esperar. Nunca se habló de un divorcio”, explicó al diario La Opinión.

“Lorencito está por graduarse en mayo 23 y queríamos que esto no pasara en este momento. No tengo el control sobre lo que pasó ahí. No quiero defenderlo, pero tampoco quiero hundirlo. Es el padre de mis hijos, siempre vamos a ser un equipo, una familia, no importa lo que llegue a pasar al final", comentó con sinceridad.