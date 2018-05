David Beckham sorprendió a su hijos mayor, Brooklyn, con una cena ¡en uno de los mejores restaurantes de sushi del mundo! Padre e hijo cenaron en el Sukiyabashi Jiro –que cuenta con tres estrellas Michelin- en Tokyo, la capital de Japón. El primogénito de los Beckham quedó verdaderamente impresionado. “Wow… mi papa me prometió que me traería aquí, y hoy me sorprendió con la cena más asombrosa. Muchas gracias Jiro San”, escribía acompañando dos imágenes de la velada, al lado del chef del lugar, Jiro Ono.

El exclusivo establecimiento solamente cuenta con espacio para sentar a diez comensales. El chef Jiro sirve un menú de degustación omakase, que consiste en unas 20 piezas de sushi preparadas por él mismo. El precio por darse este gusto culinario es de 30,000 yenes japoneses, o lo que es lo mismo, alrededor de unos $268 –antes de impuestos-.

Al parecer, Sukiyabashi Jiro es uno de los restaurantes favoritos del ex futbolista, pues ha disfrutado de sus platillos en varias ocasiones. Después de su visita en septiembre de 2016, el padre de cuatro dijo: “Soy muy afortunado de poder comer en sitios increíbles alrededor del mundo, pero lo que acabo de experimentar es grandeza verdadera… ha sido un honor y un placer pasar una hora con Jiro San y ver a un verdadero maestro en acción”.

David no es el único famoso que es fan declarado de este lugar; el ex presidente Barack Obama lo visitó en abril de 2014 y lo describió como: “el mejor sushi que he probado en mi vida”. Entre otras celebs que han tenido la suerte de disfrutar el talento del chef Ono se encuentran Hugh Jackman, Zac Efron y Drew Barrymore. Tanto a David como a sus hijos les encanta la buena comida y suelen salir a disfrutar de la gastronomía juntos. ¡Habrá que probar este sitio!