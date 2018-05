Esta semana, la alegría y la nostalgia se mezclaron con las sonrisas de los conductores de Despierta América, que en una gran celebración en el set de grabación, festejaron los 21 años de existencia del programa. Al foro llegaron rostros conocidos de aquellas celebridades que en alguna etapa de su vida han estado frente a las cámaras del show matutino, como Ana María Canseco, Raúl González, Fernando Arau, Emilo Estefan, Chiquinquirá Delgado, Alejandro Chabán y Poncho de Anda. Y aunque todo era risas y emoción, la ausencia de William Valdés bastante notoria en la fiesta del programa de Univisión.

Días antes del gran festejo, William Valdés, quien fuera conductor de Despierta América por 3 años hasta 2017, no estuvo junto a sus colegas recordando sus mejores momentos en la emisión matutina. Según sus propias publicaciones, el cubano sí quería pasar a saludar a sus ex compañeros en un día tan especial, un deseo que no fue cumplido por decisiones que no estaban en sus manos.

“Hace unos días comenté en Live Stories que les tenía una sorpresa muy pronto. La sorpresa era mañana (martes). Mañana, pues ya no va a pasar esa sorpresa”, explicó Valdés en su cuenta de Instagram el lunes pasado. En su declaración, agregó: “Quiero que sepan que no fue decisión mía, no fue decisión de mi equipo. Fue decisión de personas que están por arriba y, pues nada, yo creo que todo pasa por algo”, agregó muy diplomático sin querer revelar quiénes fueron los responsables de que su paso por el foro de Despierta América no haya sido posible.

William Valdés fue muy discreto en sus publicaciones, en las que dejó ver que se encontraba en Miami listo para reunirse con los ahora conductores Alan Tacher, Francisca Lachapel y Karla Martínez. Mientras la gran fiesta en el foro era televisada, el cubano volvió a hacer referencia a la celebración y su ausencia. En su cuenta de Twitter, agradeció el cariño de la gente. "Lo bueno es que el público no olvida, al final ustedes son lo que estarán ahí siempre. Los que toman decisiones vienen y van. Los quiero y gracias por el apoyo siempre", escribió para después revelar que estaba listo para volver a Los Ángeles.

William Valdés y su deseado regreso a la televisión

El verano pasado, William Valdés dejó de ser parte de Despierta América tras ser despedido, según sus propiros informes. Desde entonces, el deseo más grande del cubano es volver a entrar a los hogares de la gente a través de la pantalla chica, un sueño que él mismo ha hecho público en sus redes sociales.

“Espero pronto poder decirles y comentarles noticias positivas. Créanme que yo soy el primero que les quiere dar noticias nuevas, soy el primero que quiere recibir noticias buenas, simplemente que pues se me ha tardado un poquitito", fueron las palabras con las que se dirigió a sus seguidores. Y agregó: "Pero no pasa nada. Seguimos súper activados con una muy buena energía y el estado de mente súper positivo”.