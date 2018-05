Emilio Estefan, el invitado más especial en el aniversario de 'Despierta América'

La especial celebración de los 21 años de Despierta América se vio engalanada con la presencia de Emilio Estefan, quien se declaró un gran admirador del programa matutino desde sus inicios. De hecho, Alan Tacher le otorgó al productor de 65 años el título al fan número uno del show, pues siempre se ha mantenido pendiente de la producción de Univisión.

“De verdad es un honor tenerte aquí. Estuvimos buscando quien habría sido el fan número uno de Despierta América a lo largo de 21 años. Buscando entre toda la gente, en redes sociales la persona que más nos ha apoyado y querido a lo largo de estos años”, comentó el popular conductor durante uno de los segmentos del programa.

VER GALERÍA

“Decidimos que no hay mejor persona, mejor fanático que Emilio Estefan, porque sabemos que todos los días nos ves desde tu casa, a través de tu televisor. Queremos agradecerte infinitamente, porque eres el fan número uno de este programa sin dudas”, expresó.

VER GALERÍA

Agradecido, el músico reconoció la importante labor que desempeña el equipo de Despierta América: “Yo creo que muchas veces la gente no se da cuenta del trabajo que significa hacer un show como este, todas las personas que hay detrás. Hay que decirles gracias a ustedes, que se levantan en las mañanas, nos divierten y nos informan a todo mundo. Decirles que estamos muy agradecidos con ustedes y Univisión por todo el trabajo que hacen”, comentó el productor musical.

“Por eso es por lo que quise venir. Para darles las gracias, porque de verdad, durante muchos años he visto y he crecido con este programa. Me alegra bastante que mucha de la gente que ha formado parte de la historia de Despierta América han sido una gran influencia en mucha gente de los Estados Unidos”, recordó con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Le emotiva felicitación de Emilio y Gloria Estefan a su hija Emily por su cumpleaños 23

Gloria Estefan, de fiesta por su cumpleaños 59, festeja con un tierno mensaje a su hija Emily

Los invitados más especiales:

Debido a los festejos, distintas personalidades que han desfilado por el set de Despierta América tuvieron una participación especial en el programa de este martes. Sin duda, uno de los retornos más esperados fue el de Ana María Canseco, quien regresó brevemente a Univisión solo un par de meses después de despedirse de Un Nuevo Día, el programa matutino de Telemundo.

VER GALERÍA

A la emotiva reunión también se sumaron Raúl González y Fernando Arau, antiguos conductores de la emisión. Además de estas luminarias, también asistieron Chiquinquirá Delgado, Alejandro Chabán y Poncho de Anda, miembros antiguos del show.