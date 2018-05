'El Burro' Van Rankin había hablado del que podría ser el accidente que salió en la serie de Luis Miguel

Desde el estreno de la serie de Luis Miguel, semana a semana se han ido desvelando varios detalles de la vida íntima del cantante que la mayoría de sus seguidores desconocían. Debido al impacto de la serie, la cual cuenta con elementos de ficción, resurgió en la red una entrevista que Jorge ‘El Burro’ Van Rankin ofreció a Esteban Arce en 2013, donde habló de un par de accidentes automovilísticos que ‘El Sol’ sufrió en la década de los ochentas; uno de ellos involucrando a Thalía.

Sí, así como lo lees… De acuerdo con ‘El Burro’, el accidente que involucró a la famosa cantante ocurrió cuando Luis Miguel y ella viajaban en el automóvil del artista y este chocó con el de Jorge. ¿Cómo fue que se dio esta ‘accidentada’ cita con Thalía? El locutor de radio contó en entrevista con el programa D’comentArce (TDN) que su amigo estaba interesado en conocer a la cantante, quien por aquel entonces también despuntaba con su carrera de solista.

“Un día de repente me habla Luis Miguel y me pregunta: ‘¿Conoces a Thalía? Una cantante guapísima, preséntamela’. Y pues ella es muy amiga mía y le dije que la invitáramos a cenar”, detalló. ‘El Burro’ contó que él y Thalía llegaron a la casa de Luis Miguel en la Ciudad de México, y que al llegar ahí, ‘Mickey’ –como también lo llamaban sus amistades –decidió que él se iría en su Mercedes Benz con la joven cantante y Jorge con el chofer del intérprete. Pero algo le quitó la atención del volante a Jorge y esto ocasionó que el vehículo de Luis Miguel se impactara con el de él.

“Veníamos en la avenida Las Flores (el chofer y él), pasamos por la casa de mi ex novia, me distraje y de repente hay un tope, me amarro, freno y Luis Miguel que venía quién sabe qué haciendo, se me estrella en la parte de atrás”, recordó el también actor de 54 años.

Tras el impacto, las bolsas de aire se activaron, lastimando a Thalía en la nariz: “Salen las bolsas de aire, imagínate el knock-out para Thalía en la cara de las bolsas de aire… Y luego estaba ella llorando en la banqueta, con sangre en la nariz del trancazo y Luis Miguel alivianándola”. ‘El Burro’ agregó que su gran amigo sí se hizo cargo de los daños del coche… pero que se los pagó dos años después del percance.

¿Ocurrió sí o no el accidente que se ve en la serie?

En la entrevista, ocurrida hace unos cinco años cuando Jorge y Luis Miguel aún estaban distanciados, 'El Burro' también habló sobre la ocasión en la que el cantante y sus amigos metieron un coche al mar: “Era la casa de Miguel Alemán, entrabas y bajabas una pendiente con piedras y estaba donde meten la lancha, brincó y ¡pum! al mar. Salimos por las ventanas y el coche se desvieló" .

Cinco años después, pareciera que este hecho fue recreado en la serie biográfica del cantante. En el más reciente episodio, se muestra una escena en la que el cantante hace ‘arrancones’ con Roberto Palazuelos. En el carro de Luis Miguel viajaban ‘El Burro’ y una fanática, quienes van a dar al mar y por fortuna, salen ilesos…

Aunque Jorge y Luis Miguel eran muy amigos, tuvieron un roce debido a una broma y se dejaron de hablar por mucho tiempo. Fue hasta apenas en febrero de este año que se reencontraron, luego de pasar más de dos décadas alejados. En su Instagram, 'El Burro' subió una foto con el artista durante su reunión en el Baby’O, donde grabaron unos cameos para la serie.