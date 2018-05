¡Derretirá tu corazón! Marc Anthony comparte la foto más tierna con su hija Emme

Marc Anthony sorprendió a sus seguidores al hacer algo inusual en su cuenta de Instagram: publicar una fotografía de uno de sus cinco hijos. En contadas ocasiones, el intérprete de Vivir Mi Vida ha compartido en sus redes sociales fotos de sus hijos y parece que esta vez ha sido muy especial, pues dedicó unas bellas palabras a su hija Emme, uno de los mellizos que Marc tiene con Jennifer Lopez.

VER GALERÍA

En la instantánea, a blanco y negro, se aprecia a Marc en su faceta más sensible viendo con especial atención a su pequeña, quien lo mira de la misma forma. En la descripción del post, el artista escribió: “No sé dónde terminas tú, y dónde empiezo yo Emme”. La imagen de padre e hija conmovió a sus seguidores, ya que esta es una de esta es una de las pocas fotos que Marc tiene con alguno de sus retoños en su perfil de Instagram.

VER GALERÍA

Además de que la foto es sumamente especial, también deja ver el gran parecido que la niña de 10 años tiene con su famosa mamá, al punto de considerarla su ‘mini me’, mientras que su hermano Max es la fiel copia de su papá.

VER GALERÍA

Aunque Marc es un padre dedicado y trata de estar presente en las vidas de sus cinco hijos, su apretada agenda a veces le ha costado perderse de los momentos importantes. Sobre esto, el intérprete de Flor Pálida habló en una entrevista con CBS y dejó ver que, sin querer, su carrera se ha interpuesto en su vida familiar.

“La única cosa de la que me arrepiento es que lo que elegí hacer (ser artista) absorbe mucho mi tiempo”, dijo a la reportera Tracy Smith. Deseó que la convivencia con sus hijos se hubiera dado de manera diferente: “Lo que hubiera dado por ser un padre que pasara más tiempo en casa y presenciar cada segundo de la vida de mis hijos. Me hubiera encantado hacer eso. Pero no pudo ser de otra forma”. El cantautor confesó que algunas veces se pregunta si haber estado lejos de casa ha sido la mejor decisión. “Es una de las cosas que me vienen a la mente. Fue un sacrificio enorme. Y de pronto, empiezo a cuestionarme si todo valió la pena”.

Más notas como esta:

- Dayanara Torres revela cuál es su más grande objetivo como madre

- ¡Hijos felices y papá orgulloso! Ellos son los 5 hijos de Marc Anthony

Sus hijos son su mayor fuerza

Al final del día, él sabe perfectamente que puede contar con sus hijos en los buenos y malos momentos. En julio pasado, Marc enfrentó un duro golpe, la muerte de su madre, la señora Guillermina Muñiz. El intérprete de raíces puertorriqueñas atravesaba uno de sus días más oscuros y para reconfortarse encontró la mejor medicina: el amor de sus hijos.

VER GALERÍA

En una fotografía compartida por su ex esposa, la cantante Jennifer Lopez, Marc dejó ver lo mucho que lo quieren sus cinco hijos y Chase Muñiz, el medio hermano de su hija mayor, al que considera como propio. En una linda foto familiar, Marc aparece junto a sus seis chicos: Chase, Arianna (de su relación con Debbie Rosado), Cristian y Ryan (de su primer matrimonio con Dayanara Torres) y sus mellizos Emme y Max (de su segundo enlace con Jennifer Lopez).