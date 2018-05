Entramos en la mágica celebración de la estrella mundial del cine y la joven española, en su rancho de las afueras de Nueva York. El Matrimonio se ofició en el registro a principios de abril, pero la celebración con sus familias fue la pasada semana.

Para la fiesta, Alejandra llevó el tercero de sus vestidos de novia. Otro diseño de Yaniv Persy, más moderno y con aire muy español, escote «off shoulder», realizado en «chifón» de seda y bordado a mano con perlas.

Su madre, Paola García-Baquero; su hermana, Blanca Silva; su prima Paola, que recibió el ramo; Alejandra Rojas, Lorena Urbistondo, Yanira Larisch, el maquillador Eduardo Jiménez, el gran chef Éric Ripert, el gran escritor Jonathan Cott, estuvieron entre los invitados a la celebración, llena de magia y de amor.

VER GALERÍA

Notas relacionadas:

'Nuestra historia de amor es el sueño más dulce, romántico y perfecto'

Alejandra Silva: 'Sí, ya soy Alejandra Gere'

Las fotos de la romántica boda de Richard Gere y Alejandra Silva

Alejandra Silva llevó tres vestidos a su boda

La fiesta tuvo sabor español, con un grupo de flamenco con el que los novios salieron a bailar. «La celebración tuvo sabor español, con un grupo de flamenco magnífico que vino a tocar y a bailar, del que ¡participamos todos!». Alejandra Silva conversó en exclusiva con HOLA! USA y reveló detalles de su boda.

¿En qué consistió el menú?

Fue un menú muy sencillo en el que había comida de nuestra huerta. Para el segundo, hicimos bufé donde había mucha elección. Y para terminar... ¡«blueberry pie», típico de esta zona! ¡Qué bueno!

¿Algún guiño español en el menú?

Ahora que lo dices, mi tío Gabriel, que es un gran cocinero, vino desde Miami para prepararnos dos paellas el día anterior a la ceremonia ¡El sabor español no podía faltar!

¿Qué anécdota divertida se te ha quedado grabada?

¡Una muy divertida! Salimos a bailar, con el grupo flamenco, Richard y yo, y después de dar unos pasos de baile (he de comentaros que se le da muy bien bailar flamenco), cogió el micrófono, para sorpresa de todos, y ¡comenzó a cantar! ¡Se quedaron todos boquiabiertos, yo incluida!

VER GALERÍA

¿A quién le entregaste tu ramo de novia?

El ramo de novia se lo entregué a mi prima Paola. Fue un momento muy emocionante, en el que no faltaron las lágrimas por parte de todos…

¿Llevabas todo lo tradicional… algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul…?

Déjame ver, ¡creo que con suerte lo lleva todo! Mira que no lo tuve en mucha consideración y, justamente, me faltaba algo azul, pero, el día anterior a la boda, la hermana de Richard, Laura, me regaló unos pendientes dorados y azules... Con eso ya ¡todo funcionó!

¿Qué anécdota divertida se te ha quedado grabada?

¡Una muy divertida! Salimos a bailar, con el grupo flamenco, Richard y yo, y después de dar unos pasos de baile (he de comentaros que se le da muy bien bailar flamenco), cogió el micrófono, para sorpresa de todos, y ¡comenzó a cantar! ¡Se quedaron todos boquiabiertos, yo incluida!

¿Habrá ahora viaje de novios?

Sí, a un lugar secreto...