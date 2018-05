Khloé Kardashian muestra cómo ha recuperado su figura a un mes de ser mamá

A poco más de un mes de convertirse en mamá por primera vez, Khloé Kardashian ya se encuentra trabajando arduamente para recuperar su figura. Esta semana, la empresaria compartió con todos sus seguidores un pequeño video en el reveló algunos detalles del entrenamiento físico que seguirá durante los próximos meses.

“Es bastante complicado empezar a entrenar nuevamente porque le exiges a tu cuerpo con fuerza pero estás muy cansada todo el tiempo. Llevo 11 días trabajando y me siento muy bien, pero agotada. Estoy tratando de volver poco a poco a mi ritmo, mi cuerpo está volviendo a despertarse. Es mucho más difícil de lo que uno podría esperar que sea”, explicó la celebridad de televisión en uno de los videos que compartió en su cuenta de Snapchat.

En otro video, Khloé mostró a sus seguidores las áreas en las que les gustaría trabajar durante las próximas semanas: “Han pasado cinco semanas desde que tuve a mi bebé. Me siento genial. La memoria muscular de mi cuerpo es real, porque aún hay músculos aquí debajo. Tengo que deshacerme de un poco de esto. Pero soy fuerte, así que no me preocupa”, explicó mientras señalaba sus piernas y una parte de sus glúteos.

La empresaria también aprovechó para responder a quienes le criticaron por retomar su rutina de ejercicio a pocos días de recibir a su primer bebé junto a Tristan Thompson: “Lo que me molesta es que he leído un par de veces en Twitter que algunas personas sienten que me estoy centrando demasiado en mi cuerpo. Pero la verdad es que yo hacía ejercicio cinco o seis veces por semana antes de estar embarazada”, relató.

“Esto es como un santuario para mí y es algo que me encanta hacer. Así que quiero empezar desde ahora. Quiero encontrar el tiempo para hacer ejercicio porque esa será mi nueva realidad a partir de ahora. Solo porque tenga un bebé no significa que tenga que dejar de hacer las cosas que amo. Me encanta ejercitarme y mantener mi mente en lo correcto”, explicó a través de redes sociales.

Una de las grandes prioridades en su vida:

En distintas ocasiones, Khloé ha manifestado lo importante que es para ella mantenerse en forma en la actualidad. De hecho, en enero la empresaria compartió una fotografía en la que se puede apreciar el gran cambio que sufrió su cuerpo en los últimos años: “A veces es complicado para mí hacer este tipo de comparaciones, porque no podría imaginar que mi vida vuelva a ser tan poco saludable como lo era en aquel entonces”, comentó junto a la imagen.

“Mi transformación comenzó desde adentro. Necesitaba curarme de esa forma, del interior al exterior. Una vez que hice de mi persona la más grande de mis prioridades, todo comenzó a encajar. Mi vida se transformó hace unos años cuando tomé la decisión de dejar de existir para comenzar a vivir. Ahora estoy más feliz que nunca y tú también puedes hacerlo. ¡Comienza desde adentro y nadie podrá detenerte!”.