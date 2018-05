El actor británico Hugh Grant, famoso por filmes de culto como Four Weddings and a Funeral o Love Actually tiene planes de casarse con su novia y madre de tres de sus hijos –tiene cinco en total- Anna Eberstein, de origen sueco. Aunque su representante no ha comentado al respecto, sus nombres aparecen en el registro matrimonial de Kensington, en Londres. Al parecer este tipo de información es pública y está disponible para cualquiera que esté interesado. Por lo que fue difundida en varios medios del Reino Unido durante el fin de semana pasado.

La discreta pareja lleva una relación de aproximadamente seis años y son padres de un niño de cinco años, una niña de dos y un tercer bebé a quien dieron la bienvenida hace poco pero no han revelado su nombre. El intérprete tiene dos hijos más, fruto de su relación con su ex, Tinglan Hong.

En marzo, otra de las mujeres con quien Grant ha mantenido una relación, Elizabeth Hurley, compartió la información del nacimiento del quinto hijo del actor durante su aparición en el programa Watch What Happens Live With Andy Cohen. Cuando se le preguntó si está sorprendida por la cantidad de hijos que su ex tenía, ella contestó: “Bueno, tuvo otro la semana pasada. Tiene cinco”. “Él es un padre encantador, realmente muy dulce. Tener a estos niños lo ha trasformado de una persona bastante miserable a una persona solo algo miserable”, continuó entre bromas las modelo y actriz de 52 años. Hugh y Elizabeth sostuvieron una relación muy mediática durante 13 años pero nunca se casaron; ahora son buenos amigos.

Sobre la paternidad, la estrella de About a Boy dijo a la revista People: “Fue lo más bonito que me había sucedido, es la verdad. Es muy bonito tener todo ese amor alrededor. De repente amas más a otro que a ti mismo, que en mi caso era inédito. Es encantador”.

El histrión ha brillado en diferentes ocasiones por sus declaraciones respecto a la monogamia. En el 2016, apareció en el programa de radio de Howard Stern y compartió que la idea del matrimonio le parecía “poco romántica”. “Si me haces la pregunta de si pienso que los seres humanos están destinados a tener relaciones monógama y fieles de 40 años, la respuesta es no”, comentó en aquella ocasión. Parece que ha cambiado de opinión. ¡Viva los novios!