Ana María Canseco de regreso a ‘Despierta América’ por un motivo muy especial

A poco más de un mes de su salida de Telemundo, Ana María Canseco hizo una visita a Despierta América, el show de Univision en el cual estuvo al frente de la conducción por más de 13 años. La razón por la que la presentadora acudió al programa fue debido a que el día de hoy se cumplen 21 años de la primera transmisión del matutino, conocido como ‘La Casita más Feliz de la Televisión’.

En sus redes sociales, la periodista de 50 años compartió el pasado lunes con sus fans que tendría una intervención en el programa con motivo de su 21° aniversario. Emocionados, sus fieles seguidores no dejaron de alabar su destacada participación en el show, al que también se sumaron otros de los dos pioneros de la emisión, sus colegas Raúl González y Fernando Arau.

Esos tres presentadores junto con Giselle Blondet y Neida Sandoval fueron los primeros conductores que tuvo el programa en 1997. Aunque cada uno continuó con sus carreras en proyectos diferentes, recuerdan con mucho cariño sus días en el show de Univision. A 21 años de la primera transmisión, la producción decidió invitarlos para que, al lado de los actuales presentadores, realizaran una celebración única.

Además de Ana María, Raúl y Fernando, también estuvieron presentes Chiquinquirá Delgado, Alejandro Chabán y Poncho de Anda, quienes formaron parte del elenco de Despierta América hace tiempo. Los antiguos conductores pasaron una mañana increíble al lado de Karla Martínez, Ana Patricia Gámez, Alan Tacher, Satcha Pretto, Francisca Lachapel y el chef Yisus.

Como era una ocasión única, el foro fue decorado con globos de colores y flores, e incluso hubo un conjunto de mariachi. En la emisión, también hubo invitados que se sumaron al festejo, entre los que estuvieron Emilio y Gloria Estefan, además de Elvis Crespo.

Una larga trayectoria en televisión

Esta presentación en Despierta América tuvo un profundo significado para Ana María, pues dejó el show en 2010 y año con año recuerda con cariño el aniversario de la emisión. En 2013, se integró al elenco de Un Nuevo Día, de Telemundo y después de cinco años como presentadora en esa emisión, a principios de abril anunció su salida del programa. Sobre su sentir, la periodista de origen mexicano explicó en su sitio web que su retiro se debía a una restructuración del show y dejó ver que estaba tranquila y con ánimo de seguir con sus proyectos, como su sitio web y su programa de radio, Échate Pa’ Ca.

“Si se preguntan cómo estoy, les aseguro que bien. Ahora sí estoy preparada. Los años y las experiencias del pasado me ayudaron a estar lista para cuando llegara un momento como éste. Sé que no es nada personal, esto es un negocio y entiendo perfectamente que el canal vaya hacia una dirección que no sea la mía”, escribió en su blog.