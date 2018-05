Camila Cabello, hospitalizada tras su aparición en los premios Billboard

Los fans de Camila Cabello recibieron una mala noticia, la cantante ha tenido que suspender el concierto que tenía previsto para este martes 22 de mayo en Seattle. La razón es que, tras aparecer en el escenario de los premios Billboard este domingo, la intérprete comenzó a sentirse indispuesta, tal y como ella misma lo narró en un mensaje: “Ayer después de mi actuación en los Billboard, me encontré realmente mal y acabé en el hospital donde me examinaron. Me hicieron muchas pruebas y todo está bien. El diagnóstico fue deshidratación y algo de fiebre así que los médicos me recomendaron descansar, si no no me recuperaré”, relató la artista cubana, que saltó a la fama con el tema Havana.

VER GALERÍA

Tras confirmar la cancelación de su concierto, pidió disculpas y entonó el mea culpa por haber llegado a esta situación. “¡Siento haberles fallado y prometo solucionarlo tan pronto como pueda! Supongo que a veces me llevo al límite y prometo que voy a cuidarme más” contó. “Me di cuenta anoche de que no había podido agradecer mi premio, gracias por preocuparse por mí, por estar conmigo”. Y añadió que está muy contenta de la acogida que ha tenido su música que lleva ya un año en el mercado. “¡Ha pasado un año desde que comenzamos este viaje juntos y aquí estamos para acumular más recuerdos, más felicidad, más amor, más música, más salud y más vida! Los quiero”.

VER GALERÍA

Camila Cabello ha logrado hacerse un nombre tras abandonar el grupo Fifth Harmony, con quien había lanzado dos álbumes de estudio. La intérprete decidió a finales de 2016 probar suerte en solitario con el tema Havana, que logró posicionarse en seguida en el puesto número uno del Billboard Hot 100, en el top 10 en numerosos países y que fue además oro y platino en catorce países, gracias a las ventas. En enero de este 2018, la cantante sacó a la venta su álbum titulado Camila, que debutó en el número 1 en Canadá y en el Billboard 200. Con este estreno ha logrado conquistar a millones de fans en todo el mundo y su nombre ha escalado hasta el podium de las artistas más seguidas. En la reciente entrega de los Billboard 2018 se llevó el premio Billboard Chart Achievement y actualmente está de gira por Estados Unidos y Europa.