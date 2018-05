Pamela Silva Conde revela que le gustaría convertirse en mamá este año

Pamela Silva Conde tiene un sueño pendiente por cumplir: convertirse en mamá por primera vez. Han pasado cerca de 8 años desde que la conductora contrajo matrimonio con el empresario César Conde luego de mantener un largo noviazgo. Aunque ambos disfrutan de una excelente etapa nivel profesional, Conde reveló que le encantaría dar ese importante paso como pareja pronto.

“Pronto, ojalá y sea este año. Todo lo que lo hago lo hago con pasión y disfruto lo que hago, no me quejo del trabajo. Sé que lo competitivo que es esta industria, sé de los cambios que están pasando y por eso tenemos que hacer trabajo de buena calidad y con mucha pasión”, explicó con una sonrisa a People En Español.

Aunque aún no tiene a sus propios pequeños, la conductora desempeña una importante labor apoyando a jóvenes con dificultades para concluir sus estudios: “Otorgamos tres nuevas becas. Una fue a un estudiante puertorriqueño. Como tuve la oportunidad en el trabajo de ir a Puerto Rico después del huracán María, dimos becas a esos estudiantes que han tenido que desplazarse a Miami porque no han podido terminar sus cursos. Y también quisimos dar dos becas a dreamers”.

Esta no es la primera ocasión que Pamela expresa su deseo por ser madre. Recientemente, la presentadora de Primer Impacto aseguró que aunque le encantaría tener un hijo, no se siente presionada por cumplir esta ilusión: “Quisiera ser mamá, es algo pendiente. Pero me siento tan bendecida que no quiero pedir más, que sea cuando Dios quiera”, dijo recientemente al mismo portal.

Una buena combinación como pareja:

Al tener vidas sumamente ocupadas, la conductora explicó de qué forma ella y su esposo, quien es presidente de NBC Universal International Group y NBC Universal Telemundo, combinan sus complicadas agendas para convivir como pareja: “Nos quitamos el sombrero corporativo y nos ponemos el personal. Hemos hecho un buen trabajo”, explicó.

“Cuando en las parejas los dos tienen éxito es mucho más satisfactorio. Estamos en esa etapa. Estamos en tiempos de seguir creciendo. En los tiempos que estamos viviendo es importante ser una voz y representar a la comunidad hispana, pero en este mercado anglosajón. Hay que saber cómo usar todas estas herramientas de forma positiva, que tenga un impacto y que ayude a otras personas”, comentó con orgullo.