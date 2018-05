El tierno debut como presentadora de Giulietta, la hija de Ana Patricia Gámez

Ana Patricia Gámez podría tener en su hogar a la próxima conductora estrella de la televisión hispana. Debido a un pequeño imprevisto, la guapa conductora tuvo que asistir al set de Despierta América en compañía de su pequeña hija Giulietta, quien se robó todas las miradas y el corazón de los compañeros de la mexicana.

Durante su estancia en el estudio del programa matutino, la pequeña de 3 años tuvo la oportunidad de realizar una serie de divertidas actividades, como modelar un lindo vestido y presentar uno de los segmentos del show. Quien alentó a la pequeña a realizar su debut como conductora, fue Francisca Lachapel, quien quedó sorprendida con la educación que tiene Giulietta.

“Qué obediente es tu niña, me encantó. ¿Les puedo decir?”, preguntó la dominicana a su colega, quien aceptó con una sonrisa: “Es que estaba llamando a Giulietta, que la tenemos de visita en el programa. Entonces yo le digo: '¡Ven! ¡Ven!' Para que aparezca con nosotros en esta parte del show. Pero la mamá le dice: 'No, quédate', y ella se regresó en ese momento, muy obediente. Ana Patricia, te felicito como mamá, me impresionó”, relató Francisca.

“Es que hoy no tengo quien me la cuide, su papá está trabajando y pues me tocó. Ahorita está desayunando”, explicó la conductora: “Ahorita vamos a tener un desfile de novias a propósito de la boda real. Las chicas y yo nos vamos a poner los vestidos, Giulietta será una pajecita”, comentó Gámez mientras llamaba a su hija.

Ya a cuadro, la pequeñita demostró que heredó la gran simpatía que su mamá tiene ante las cámaras, pues presentó una de las cápsulas del programa con gran facilidad. Al notar las aptitudes de la pequeñita, Lachapel quiso saber si le gustaría seguir los pasos de su mamá en la televisión, a lo que Giulietta contestó con un contundente 'Sí' y una gran sonrisa.

Más adelante, Giulietta modeló un lindo vestido blanco durante un desfile de diseños para novias, donde simuló ser uno de los pajecitos. Emocionada, la pequeña tomó una canasta con flores y los lanzó por todo el estudio mientras gritaba: 'Arriba los novios'. Esta no es la primera ocasión que la pequeña desfila junto a su mamá, pues hace unos meses asistieron juntas a la entre de los Premios Lo Nuestro.

En aquella ocasión, la pequeña asistió al evento utilizando un llamativo vestido rosa con detalles en dorado, que fue confeccionado a juego con el diseño que eligió la conductora. Emocionada, Giulietta no dejó de sonreír a su paso por la alfombra magenta, mientras se detenía a saludar a todo aquel que se cruzaba a su paso.