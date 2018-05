Como una fanática más, Lili Estefan acudió al concierto de Maluma, donde disfrutó de una noche muy divertida al ritmo de los éxitos del colombiano. El pasado fin de semana, el cantante se presentó en el American Airlines Arena, en Miami, y la presentadora de El Gordo y la Flaca no quiso perderse de este gran evento, al cual fue bien acompañada por su hija Lina y sus amigas, así como del presentador Jomari Goyzo.

Por más de dos horas, el numeroso grupo disfrutó de las mejores canciones del intérprete de 24 años, quien tuvo un lindo gesto con Lina y sus amigas. Las chicas fueron sorprendidas por el ‘Pretty Boy’, quien gustoso aceptó tomarse una selfie con ellas, quienes no podían creer su suerte. La foto fue compartida en el Instagram de ‘La Flaca’, pues como lo ha dicho en anteriores ocasiones, su hija suele ser súper reservada con sus redes sociales. Lili agradeció a Maluma por el gran detalle del cantante hacia las ilusionadas jovencitas.

Esta no fue la única foto en la que apareció la bella hija de Lili Estefan. En su perfil, Jomari Goyzo subió unas instantáneas en las que sale junto a la conductora y su hija adolescente; los tres muy sonrientes y de lo más animados. A juzgar por las imágenes, la pasaron de maravilla, ya que Maluma tuvo invitados especiales sobre el escenario como Marc Anthony y Puff Daddy.

En el backstage, Lili se encontró con Marc y entre ellos todo fue abrazos y risas. De hecho, Marc hizo que ‘La Flaca’ no parara de reír en toda la noche, pues estuvo bromeando con su presencia en la boda real. En un video que subió a su Instagram, la comunicadora reveló que el intérprete de 49 años le dijo: “Acabo de llegar de la boda”.

Lili explicó a sus fans que era necesario que vieran los últimos posts de Marc y así entenderían a que se refería. Horas antes de verlo en el show de Maluma, Marc Anthony subió una foto en la que simulaba ser un invitado más en el día más especial del príncipe Harry y de Meghan Markle.

Lili Estefan, enfocada en sus hijos

Han pasado ya más de ocho meses desde que la carismática presentadora anunció ante las cámaras de El Gordo y la Flaca que estaba separándose del padre de sus hijos, y parece que por el momento no está en sus planes darle una segunda oportunidad al amor.

Recientemente habló de esto con People en Español y explicó que sus prioridades son otras, como pasar más tiempo al lado de sus hijos. “No sé qué me depara el futuro. ¡Ahora mismo ni me hables de eso!”, explicó. “Creo que hay que pasar por esto. Si terminamos divorciándonos, es un proceso emocional que uno tiene que vivir. Ese proceso hay que vivirlo día a día. He tenido la suerte de que me he podido enfocar en los niños”.