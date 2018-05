Tras haber dado a luz el pasado jueves 17 de mayo, Chrissy Teigen compartió en su cuenta de Instagram la primera foto de su segundo hijo. Después de un fin de semana en el que el mundo entero mantuvo la mirada fija sobre la boda real, este domingo la esposa de John Legend decidió presentarle a sus 17 millones de seguidores de la mencionada red social el rostro de su nuevo retoño.

"¡Hola, mundo! Este es Miles Theodore Stephens", escribió junto a la foto de su bebé, que aparece reposando su cabeza sobre una de sus manitas, ¡muy tierna imagen! "Estamos absortos con sus miradas y caricias. Nuestro hogar está abrumado de mucho amor. ¡Gracias a todos por los buenos deseos!". Por su parte, el intérprete de All of Me hizo lo propio y señaló: “Nuestro nuevo amor, Miles Theodore Stephens”, imagen que en menos de 24 horas ya acumulaba más de un millón de likes.

VER GALERÍA

Cabe recordar que el nombre real del cantante es John Roger Stephens, de ahí el nombre del bebé. Este es el segundo hijo de la pareja, que ya tiene una bebita llamada Luna, de dos años de edad, quien ha protagonizado varios de los posts que suele publicar la modelo estadounidense de 32 años de edad.

Más tarde, la madre de dos posteó una segunda imagen donde se le puede ver desempeñando su rol de madre, con el pequeño Miles en brazos. Allí se refleja una Chrissy al natural, con el cabello recogido bien alto -para mayor comodidad-, una falda holgada que dejó al descubierto parte de su ropa interior postparto. Chrissy posó topless y se cubrió el pecho con la manta de su bebé. También se puede ver a Luna al fondo jugando con un arpa color rosa.

VER GALERÍA

“Si no has visto @aliwong, el nuevo especial de Netflix, eres malo eligiendo especiales de Netflix #asianpearunderwear”, escribió al pie de la foto. La imagen generó varias reacciones positivas de parte de sus seguidoras, quienes en su mayoría recalcaron que así es como luce cualquier madre que acaba de dar a luz.

RELACIONADO: El 'beauty hack' de Chrissy Taigen para lucir una piel sin imperfecciones

Como se recordará, Chrissy -de origen tailandés- comunicó la buena noticia del nacimiento de su bebé a través de Twitter, donde escribió la frase: "Alguien está aquí" junto a varios emoticones, entre ellos biberones. Posteriormente, John Legend retuiteó esta publicación.