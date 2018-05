A menos de una semana del nacimiento de su cuarto bebé, Hilaria y Alec Baldwin han dado a conocer el nombre que han elegido para el pequeño y además lo presentaron al mundo publicando su primera fotografía en redes sociales. El menor de los cuatro hijos que el actor de 60 años tiene con la experta en yoga lleva por nombre Romeo Alejandro David Baldwin.

Hasta el día de hoy, la pareja había mantenido en secreto el nombre que darían a su bebé y únicamente habían revelado que sería en honor a un gran artista, tal y como nombraron a sus hijos mayores. A través de su cuenta de Instagram, Hilaria compartió la primera fotografía del menor de sus ‘Baldwinitos’ y escribió: “Estamos felices de presentarles a Romeo Alejandro David Baldwin”.

Apenas el pasado fin de semana, los orgullosos padres se reunieron en casa con sus tres hijos mayores y les presentaron al nuevo integrante de la pandilla. Carmen Gabriela, de cuatro años, Rafael, de dos, y Leonardo, de un año, recibieron en su hogar a su hermanito, quien dentro de poco será su perfecto compañero de juegos.

En sus redes sociales, Hilaria compartió algunos videos y fotografías de los primeros acercamientos de Carmen, Rafael y Leonardo con Romeo. La mayor de sus hijos no dejaba de besar la cabecita del bebé, mientras que ‘Leo’ lo veía con curiosidad y acercaba a él con cuidado. Así, reunidos y en calma, los seis disfrutaron de una tarde de sábado viendo películas en casa.

Y ¿por qué tantos bebés en casa?

Hace unas semanas, a través de la red, Hilaria Baldwin respondió a los cuestionamientos de sus seguidores, quienes estaba curiosos por saber el porqué de una familia tan numerosa como la que estaba formando con el actor.

“Algunos comentarios me han hecho reír... Hay quienes dicen que tengo muchos hijos por un tema religioso, pero no es así. Otros aseguran que es porque quiero quedarme con todo el dinero de Alec, pero los bebés son caros, así que no encuentro cómo eso les hace sentido”, escribió junto a un video en el que muestra cómo son sus actividades cotidianas al lado de sus hijos. La instructora de yoga continuó: “La razón por la que nos gusta tener bebés, es porque son simplemente adorables y nos llenan de alegría”.

Es tal la dicha que sienten por tener un hogar lleno de amor, que les gustaría que sus hijos hicieran, en un futuro un cambio significativo, pues considera que tienen mucho que dar. “Siento que necesitamos llenar este mundo con una nueva generación de gente en verdad buena. Mis Baldwinitos -como cariñosamente llama a sus hijos-, tienen un alma muy buena y espero que continúen creciendo para que haga de este mundo un lugar mejor”.