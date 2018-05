Los ‘Baldwinitos’ reunidos en casa con su nuevo hermano

Tras el nacimiento de su cuarto hijo, Hilaria y Alec Baldwin regresaron a casa para compartir con sus otros tres hijos su dicha por la llegada del nuevo integrante de la familia. En la intimidad de su hogar, los orgullosos padres presentaron al bebé con sus hermanitos Carmen Gabriela, de cuatro años, Rafael, de dos, y Leonardo, de un año. En sus redes sociales, la experta en yoga compartió unas hermosas imágenes y videos de los primeros acercamientos de sus hijos mayores con el recién nacido, del cual aún no han revelado su nombre.

Además de esas primeras instantáneas juntos, Hilaria subió a su cuenta de Instagram una bonita postal familiar en la que aparece junto a su esposo y sus cuatro hijos en una apacible tarde de sábado. El post está acompañado por la siguiente descripción: “¡Reunidos! Muy cansada, pero feliz. Día lluvioso de películas”. La tierna postal obtuvo más de 28 mil ‘me gusta’ y toda clase de buenos deseos por parte de sus seguidores.

Aunque no permaneció mucho tiempo hospitalizada luego del nacimiento de su cuarto bebé, parece que Hilaria añoraba esas tardes al lado de sus hijos, pues en Instagram Stories compartió una foto de Rafael y sobre ella escribió: “Extrañaba a mis bebés 1,2 y 3”. Además de esa foto, también subió un video corto de Leonardo conociendo a su nuevo compañerito de juegos y un clip más de Carmen dándole tiernos besitos en la cabeza al recién llegado.

Luego de un sábado perfecto con sus hijos y su marido en casa, este domingo Hilaria dio un paseo con sus hijos y sus mascotas. ¡Es una mujer súper activa! La empresaria de origen español publicó una foto de Carmen y Rafael divertidos en el parque y se refirió a ellos como sus “pequeños neoyorkinos”.

¿Es este bebé el último de la familia?

En más de una ocasión, Hilaria ha hablado al respecto y ha revelado que le encantan las familias numerosas. En su cuenta de Instagram explicó a algunos usuarios de las redes el porqué de tantos niños en casa. “Algunos comentarios me han hecho reír... Hay quienes dicen que tengo muchos hijos por un tema religioso, pero no es así. Otros aseguran que es porque quiero quedarme con todo el dinero de Alec, pero los bebés son caros, así que no encuentro cómo eso les hace sentido. La razón por la que nos gusta tener bebés, es porque son simplemente adorables y nos llenan de alegría”, indicó la orgullosa madre.

“Siento que necesitamos llenar este mundo con una nueva generación de gente en verdad buena. Mis ‘Baldwinitos’ -como cariñosamente llama a sus hijos-, tienen un alma muy buena y espero que continúen creciendo para que hagan de este mundo un lugar mejor”, agregó.

La que definitivamente sí quiere un bebé más es Carmen Gabriela, pues no pierde la esperanza de que llegue otra niña, para así tener con quien jugar a las muñecas. En una visita al show de Jimmy Fallon, Alec dijo: “Mi hija Carmen me dice que tenemos que tener otro bebé, para que sea una niña y haya otra más en la casa. Hilaria también me ha dicho: 'Creo que quiero tener otro más, Alec, porque solo tenemos una niña’”.