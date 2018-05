Maluma, conmovido por la historia de superación de este joven cantante

Maluma ha mostrado su lado más humano al ofrecerle su ayuda incondicional a Javier Pertuz, un joven cantante que ha conmovido a un gran número de personas gracias a su increíble historia de superación. Fue hace 18 años cuando el reportero Hans Sarmiento realizaba un reportaje en las calles de Colombia y entrevistó al pequeño Javier, quien llevaba dos años extraviado.

Por fortuna, la madre del pequeño vio aquel reportaje y se puso en contacto con el periodista para encontrar la forma de rescatar a su hijo, quien encontró un hogar con un grupo de personas que radicaban en las calles, en un peligroso barrio de Bogotá. Rescatar a Pertuz significó un verdadero debido a su negativa para abandonar el lugar que lo recibió cuando no tenía a dónde ir.

“Yo en ese momento no tenía cámaras, me dijeron que era muy peligroso. Yo estaba pensando sencillamente en ayudar al niño, aunque en esas circunstancias no consideré demasiado si estaba corriendo peligro”, comentó a Un Nuevo Día el valiente reportero, quien se hizo pasar como un indigente para rescatar al pequeño.

Casi dos décadas después, Jey Pertuz, como se hace llamar artísticamente, intenta forjarse un nombre en la industria musical de su natal Colombia. Conmovido por su historia, el intérprete de Felices los 4 decidió ofrecer su apoyo a Javier a través de su fundación El Arte de los Sueños, con el objetivo de que siga puliendo su talento para brillar dentro del género urbano.

“Javier, ¿cómo estás? Mi compatriota. Te habla Maluma, te mando un abrazo muy grande. Me siento muy orgulloso de que en mi tierra, en Latinoamérica y en el mundo entero haya personas y artistas como tú, que muestran las cosas más bonitas del ser humano, que es estar en el fondo y poder levantarse”, comentó el intérprete durante un mensaje grabado para Primer Impacto.

“Eso para mí representa que eres un ejemplo muy bonito para todos nosotros. Cuenta con El Arte de los Sueños para lo que sea, para lo que necesites. Si necesitas clases de canto, de baile o de composición, ahí esta a tu disposición, a tus pies. Esa es mi fundación y mi hermano, espero conocerte pronto. Bendiciones”, explicó Maluma a través de la pequeña cápsula.

Entregado a sus seguidores:

Maluma ha demostrado en más de una ocasión la importancia que tienen sus fans para él. Esta semana, el cantante pasó más de 5 horas firmando autógrafos y conviviendo con sus seguidores en Los Ángeles: “Me siento muy feliz por tanto cariño de todas las personas que han venido a aquí a tomarse una foto conmigo y a pasarla bien un rato. Yo los amo, sin ellos nada de esto sucedería. Me gusta sentir la energía de mis fans. Siento que eso es bien importante para mí, definitivamente ellos son los que mandan, sin ellos no estaría acá”, explicó a los medios sonriente.

