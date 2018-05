La dicha de Ariadne Díaz como mamá e insuperable, y desde hace dos años, la actriz mexicana ha estado inmersa en la aventura más tierna de su vida gracias al nacimiento de su hijo Diego, fruto de su relación con el actor Marcus Ornellas. Desde que el pequeño llegó al mundo, cambió por completo la existencia de ambos actores, llenándola de alegrías y sonrisas, además de momentos muy divertidos en los que ya empiezan a experimentar con las travesuras del niño.

VER GALERÍA

Ahora que Diego ya camina, no tiene límites para explorar el mundo y hace unos días, Ariadne pasó un gran susto por una jugarreta de su hijo que casi le provoca un desmayo. Ella misma lo contó en una plática con Univisión, en donde detalló que, como mamá primeriza, no supo cómo reaccionar cuando perdió al niño de vista por unos momentos.

De acuerdo con la actriz, todo sucedió en el edificio del pediatra de su hijo, y en un momento en el que puso a su hijo en el piso, él se echó a correr. “Se me perdió Diego en un elevador. Le picó a todas las teclitas y me decía adiós con la mano y justo cuando lo quise sacar del elevador, se cerró", recordó la actriz de 31 años, ahora con una sonrisa por la travesura de su bebé, quien salió ileso de esta experiencia.

Notas relacionadas:

- Mira por qué el hijo de Ariadne Díaz se ha convertido en el nuevo galán de las redes sociales

- 7 productos que no pueden faltar para un maquillaje de día al estilo de Ariadne Díaz

"Yo no sabía qué hacer, casi me desmayo, eran seis pisos", continuó sobre aquel momento de desesperación. El susto no sólo fue para ella, mientras mamá lo buscaba por todo el edificio preocupada por encontrarlo con bien, Diego también se sintió con temor hasta que una de las trabajadoras del lugar se encargó de regresarlo a los seguros brazos de su madre. "No tenía idea en cuál piso iba a salir, cuando de repente se abrieron las puertas y salió una enfermera con Diego en brazos, llorando”, dijo aliviada y con una sonrisa.

VER GALERÍA

Dos años de completa alegría

Hace unos días, Ariadne y Marcus celebraron el cumpleaños número dos de su hijo Diego. Para conmemorar este día tan especial, la actriz le escribió a su bebé un emotivo mensaje a través de su cuenta de Instagram, que aunque ahora el niño no pueda entender, permanecerá en la red por muchos años como una de las pruebas de amor que tiene Ariadne por su hijo.

“Te amo bebecito lindo. Gracias por hacernos una familia completa y feliz gracias a ti y a tu vida. Bendito sea Dios por todo lo que tú eres. Te amamos con todo el corazón”, escribió Ariadne en el pie de foto de una de sus imágenes junto a su pareja e hijo, en la que se refleja el ambiente lleno de amor y felicidad en el que viven.

VER GALERÍA