Hilaria y Alec Baldwin están más plenos que nunca. El 17 de mayo pasado, con la llegada de su cuarto hijo, la pareja cumplió su deseo de tener una gran familia. El bebé, a quien nombraron Romeo Alejandro David Baldwin, se suma a la divertida y enérgica dinámica del hogar de los Balwin, en donde sus hermanos mayores -Carmen de 4 años, Rafael de 2 y Leonardo de 1- ya lo esperaban con mucha emoción. Con esta nueva dicha en la familia, Hilaria platicó en exclusiva con HOLA! USA sobre el embarazo y cómo es llevar un hogar en donde los niños son los protagoistas.

¿Cómo te sientes después de dar a luz? ¿Tienes algún malestar?

"Mi cuerpo se siente muy bien, es un bebé grande en comparación a mis otros hijos. El parto también fue muy bueno, pero desafortunadamente mis hijos pequeños y yo nos enfermamos justo antes de que diera a luz, así que ahora todos estamos resfriados; ojalá que el nuevo bebé no se contagie. Todo el mundo me dice que como le doy pecho, el bebé tiene defensas, así que estamos intentando cuidar a todos. ¡Es bastante con lo que lidiar!".

¿Cómo fue este embarazo en comparación a los otros tres?

"Fue más fácil en algunos aspectos porque lo he hecho muchas veces, y fue más difícil en otros porque tengo gente pequeña que depende de mí. Siempre quiero ser una buena madre, no me gusta decirles 'no puedo cargarte' o 'mami está cansada'. Soy una persona a la que le gusta hacer todo, y parte de la lección de este embarazo ha sido que está bien sentarse a veces y decir 'no puedo en este momento'. No lo hago con frecuencia, pero siempre es parte de mi lucha porque quiero hacer de todo. Esa fue la parte difícil, la parte fácil fue que todo salió bien, y nos sentimos bendecidos de tener un bebé saludable".

¿Planearon tener este bebé o fue una sorpresa?

"Este fue en realidad el único que planeamos. Con los otros, sabíamos que queríamos tener hijos, pero con este dijimos 'vamos a ver qué pasa si intento quedar embarazada', así que lo intentamos y quedé embarazada de inmediato, tuvimos mucha suerte en ese sentido. Los otros niños llegaron muy pronto. Mis primeros 3 nacieron en 3 años y 3 semanas. Ni siquiera hay 3 años entre Rafa y Romeo. Es maravilloso porque son muy buenos amigos, pero también es desafiante".

¿Mantuviste tu rutina de ejercicios durante el embarazo?

"He ejercitado mucho, escucho a mi cuerpo, no me vuelvo loca. Siempre he creído que si tienes un embarazo normal, puedes continuar con el nivel de fitness que tenías antes. A medida que estás más embarazada, empiezas a bajar la intensidad un poco, y al final haces muchas caminatas, yo hago yoga y cosas por el estilo, pero las últimas dos semanas no hice nada muy intenso. Después del embarazo he estado caminando mucho, estirándome, nada demasiado loco, pero poco a poco volveré a mis actividades normales".

Siempre (excepto con Carmen) publicas una foto de tu cuerpo después de dar a luz. ¿Cuál es tu motivación para hacerlo?

"Con Carmen tenía tanto miedo de no saber qué iba a pasar con mi cuerpo y, como alguien que siempre ha estado en forma, tenía miedo de estar frente a las personas y no ser la típica yo. Pero luego ves lo increíble que es el cuerpo, cómo vuelve a su estado original y te sientes bien y además con el regalo de un niño hermoso. Mi trabajo es ayudar a las personas a sentirse bien, así que me dije a mi misma: 'Si puedo hacerlo yo, también puedo enseñarles a otras personas'. Porque lo hago de una manera muy saludable, vuelvo a estar en forma haciendo ejercicio y haciendo dieta. Así que quería mostrarle a la gente que es muy posible lograrlo".

¿Cómo les contaron a sus otros tres pequeños que tendrían otro bebé?

"Rafa y Leo realmente no entendieron cuando les dije, estaban como ‘bueno, lo que sea'. Pero Rafa comenzó a entender durante el embarazo, y ahora pregunta: '¿Dónde está el bebé?' Carmen lo entendió totalmente. Le dije: 'Carmen, mamá va a tener otro bebé', y estaba muy emocionada porque los ama. Me preguntó si era una niña, y le dije que no, que iba a ser un niño, y ella dijo: '¡Mami, creo que te has equivocado! Puedes tener una niña primero y luego puedes tener un niño'. Le dije que en realidad no funciona así, entonces ella me contestó: '¡Bien, entonces vas a tener a mi hermana después!'. Creo que una cosa que hemos logrado es que tenemos mucho amor en nuestra casa, tenemos a nuestros hijos, los besamos, y también son así entre ellos, son súper cariñosos. ¿Pelean? ¡Absolutamente! Pero al final del día son muy dulces el uno con el otro".

¿Cómo tomaron Carmen, Rafael y Leonardo la llegada de su nuevo hermano?

"Mis hijos lo aman, ha sido difícil que no lo toquen y lo besen demasiado porque lo quieren mucho".

Romeo es un nombre muy lindo ¿Lo elegiste tú?

"Antes de que naciera, no estábamos seguros de su nombre, estuvimos pensando en Diego durante mucho tiempo, y luego lo conocimos y pensamos: '¡Él no es un Diego!' Entonces comenzamos a pensar en Romeo. Es un poco diferente, algunas personas son muy positivas al respecto, algunas otras están un poco escépticas porque es un nombre con mucho significado. Pero mi esposo es actor, y este nombre hace hace alusión a su trabajo y su pasión; es un nombre especial. Alejandro [el segundo nombre del bebé] es por mi esposo, y luego David es de mi familia. Tiene 3 nombres, ¡así que siempre podemos elegir!".

Aún es pronto, pero ¿tienes planes de seguir aumentando la familia?

"Realmente no es temprano para preguntar y siempre soy muy honesta con estas cosas. Tengo que ver cómo es vivir con la cantidad de hijos que tenemos ahora. ¿Me encantaría darle a Carmen una hermana? Sí, lo haría, me encantaría darle una hermanita porque esto es algo que pide todo el tiempo y es muy importante para ella. Amamos a nuestros bebés, amamos tener bebés. La experiencia física es difícil, sí, y la gente me dice: '¡Te encanta estar embarazada!' Y no es que me encante, solo me alegra hacerlo; me siento mucho mejor cuando no estoy embarazada. Pero realmente aprecio el proceso y me siento bendecida de haber podido experimentarlo de la manera en que lo he hecho. Tenemos que asegurarnos de que todos los niños estén cuidados, y luego veremos en el futuro. En este momento tenemos a esta nueva personita así que nos estamos enfocando en eso".

¿Cómo es Alec como papá? ¿Te ayuda con los niños?

"En cierta manera, sí. No cambia pañales ni hace ese tipo de cosas, yo estoy mayormente en control, todos te van a decir que mamá es la jefa de la casa, ¡lo cual es 100% cierto! Siempre digo 'esto es lo que cenamos, estos son los champús que vamos a usar, así es como vamos a cambiar los pañales, así es como vamos a potty train'. ¡Alec no se pone en mi camino en ese tipo de cosas! Pero él sí juega con los niños, lee un libro con ellos, tenemos nuestras 'secciones', esto es lo que hago yo y esto es lo que hace él. Realmente funciona para nosotros y todos están muy felices".

¿Vas a tomar un descanso del yoga por unos meses?

"No voy a enseñar en este momento, voy a volver a enseñar en septiembre. Este verano voy a dedicarme a mis otros trabajos pequeños y cosas así, pero realmente quiero concentrarme en hacer que todo en la casa esté bien. Con Carmen empecé a trabajar cuando tenía pocos días de nacida, y con Rafa me tomé un poco más de tiempo. Con los niños un minuto todo es genial y luego algo pasa. Por ejemplo, cuando llegué a casa del hospital, Rafael trató de meterse debajo de mi camisa y fingir que era un bebé, así que tengo que estar allí para eso y tengo que concentrarme en ellos antes que nada".