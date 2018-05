Afeitó su cabeza para lucir igual que su hija con alopecia

Pocos padres permitirían que sus hijos tomen una rasuradora y les afeiten la cabeza por completo. Pero Zach Hayes tiene una razón muy tierna para haber dejado que su hija, Malia, le cambiara el look definitivamente. La niña de 5 años de edad, también hija de Ashley Hayes, padece alopecia, una enfermedad más común de lo que parece, que impide que crezca su pelo. Aunque ella y sus padres comprenden de qué se trata, hay personas que no logran entenderlo y la señalan cuando la ven en la calle.

En uno de sus días en el parque. Zach escuchó a un par de niños que hablaban sobre la apariencia de Malia. La pequeña al verlos, pensó que había encontrado a un par de amigos más con quienes jugar, pero los niños, en la naturaleza de su honestidad, no paraban de hacerle preguntas, mismas que Zach tuvo que responder por su hija. "Cuando la vieron dijeron: 'Oye, es una niña pero está calva'", y fue ahí cuando me di cuenta de que la gente fuera de nuestro círculo no lo comprendía.

Malia, aunque acostumbrada a su look que ella misma decora con diademas y listones de colores, parecía estar aprendiendo algo nuevo sobre su padecimiento mientras su padre le explicaba a los niños del parque lo que pasaba con su pelo. Y si esa charla fue difícil para Zach, lo que siguió en casa fue determinante para su situación. Malia reveló a su papá que después de ese encuentro en el parque, sentía algo en el estómago, algo que se producía por ser diferente a los demás niños. "Le pregunté si le molestaba y me dijo que muy poco, pero supe que era algo que había nacido y que en cuestión de tiempo crecería dentro de ella", explicó el padre en un video en YouTube.

Fue entonces cuando quiso demostrarle a su pequeña que no había ningún problema por no tener una abundante melena y, con la ayuda de su hija, cortó todo su pelo. Antes de solidarizarse con la niña, Zach tomó en cuenta su opinión sobre el nuevo look que adoptaría. "Le pregunté si estaba bien que me viera como ella. Cuando accedió le dije que sería un honor para mí que fuera ella quien me cortara el pelo", dijo orgulloso de su decisión. Ahora padre e hija lucen un look similiar que pasa a segundo término cuando ambos sonríen.

El padecimiento que desató una buena causa

La gran decisión de Zach es parte de la misión que su familia tiene de hacer conciencia sobre la alopecia infantil. Padres e hija están comprometidos con esta causa y desde hace un año han estado grabando videos en Disneyland y en casa, mostrando que el no tener una apariencia similar a la de los demás niños, no es un impedimento para que Malia crezca en un ambiente sano y lleno de felicidad. "Ella está completamente sana, es divertida e inteligente, su condición sólo inhabilita que pueda tener pelo", explica Zach en una de sus publicaciones.

