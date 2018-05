Gaby Espino sobre Jaime Mayol: 'Le estoy dando una nueva oportunidad al amor'

La relación entre Gaby Espino y Jaime Mayol tomó por sorpresa a más de uno de sus seguidores. Luego de enviar distintas pistas a través de redes sociales, la pareja confirmó su romance con un espectacular debut sobre la alfombra roja. Solo unas semanas más tarde, la guapa actriz de 40 años ha hablado por primera vez del increíble momento sentimental que atraviesa.

“Estoy contenta, me estoy dando una oportunidad en el amor y eso es válido. Creo que cuando las cosas no funcionan seguimos adelante y el ser humano siempre está en la búsqueda de la felicidad. Nosotros somos los que decidimos sentirnos de esa forma, pero también está esa búsqueda de amor, es algo rico”, comentó a la publicación.

Sobre la forma en que surgió el flechazo entre ambos, la modelo venezolana reveló que ella y Mayol se dieron el tiempo necesario para conocerse en el pasado, aunque no fue hasta este momento cuando las condiciones les favorecieron para gritar su amor a los cuatro vientos: “Salimos el año pasado un tiempo, nos conocimos. Ahora estamos saliendo y compartiendo”, relató con una gran sonrisa.

Sobre la forma en que decidieron hacer pública su relación, Gaby aseguró que no existía mejor ocasión que los Latin Billboard, pues al ser la conductora del evento, todas las miradas estarían puestas sobre ella: “Les dimos un abrebocas en los Premios Billboard. Era la mejor ocasión. Esa noche iba a conducir los premios y posar en la alfombra, que nunca lo había hecho, así que me pareció diferente”, comentó con humor.

En búsqueda de nuevas experiencias:

Hablando de los retos profesionales que le gustaría enfrentar en el futuro, explicó: “Me gustaría hacer cosas distintas y ser parte del contenido que se está haciendo ahora, que es bastante distinto de lo que suelo estar acostumbrada. La parte de hacer telenovelas se está quedando un poco atrás y están llegando formatos distintos, se hacen cosas nuevas y me gustaría formar parte de eso”.

“Me gustaría hacer series, cosas de acción y cine, un poquito más de lo que he hecho. He tenido la oportunidad de hacer cositas, pero quiero irme por ese lado un poco más. No sé, lo que me vaya trayendo la vida. Pero estoy segura de que serán cosas buenas, porque yo me siento infinitamente bendecida, siempre me han pasado cosas buenas”, explicó con una sonrisa.