Salma Hayek lleva el ritmo latino en la sangre y cualquier lugar es perfecto para demostrar sus mejores pasos de baile. La esposa de François-Henri Pinault, sorprendió a todos en la Costa Azul francesa en un after party del Festival de Cannes 2018, cuando se puso a bailar al ritmo de salsa. Con pasos coordinados y con la naturalidad latina, a la mexicana no la detuvo nada, ni siquiera los inconvenientes con los tirantes de su vestido de encaje azul que por momentos se caían de sus hombros. Da play al video y no te pierdas a Salma deleitando a todos con sus mejores pasos al lado del grupo Yuri Buenaventura.