Alec, Hilaria Baldwin y la razón por la que tienen una familia numerosa

La familia de Alec e Hilaria Baldwin ha crecido en muy poco tiempo y, en cualquier momento, podrían recibir a otro miembro que brindará más alegría a su energético hogar. En los próximos días, la pareja recibirá por cuarta ocasión la visita de la cigüeña, que los tiene igual de emocionados que cuando nacieron sus tres primeros hijos, Carmen de 4 años, Rafael de 2 y Leonardo de 1. Con esta llegada tan especial, Hilaria y Alec hacen realidad su sueño de formar una gran familia, compuesta por niños con personalidades definidas, mucha ternura y una misión que sus padres han pensado para ellos desde el primer momento.

Hilaria Baldwin se encuentra en la recta final de su embarazo, lista para tener entre sus brazos a su recién nacido. Desde el primer trimestre de su dulce espera, los orgullosos padres revelaron con un pastel de relleno de color azul que su bebé será niño, pero el nombre que llevará han decidido mantenerlo en secreto, revelando únicamente que será en honor a un gran artista, tal como sus hijos mayores.

Ha sido a través de su cuenta de Instagram en donde la instructora de yoga decidió compartir los mejores momentos de su embarazo, esta vez combinado con la no tan fácil tarea de tener tres niños pequeños en casa. Sin embargo, la española logra balancear su vida familiar y profesional con los cambios físicos que ha experimentado en los últimos meses. Es justo en una de sus publicaciones en las que explicó a sus seguidores la razón que hay detrás de su decisión de tener una familia numerosa, misma que relató después de recibir varios comentarios tratando de adivinar el porqué de tantos bebés en casa.

"Algunos comentarios me han hecho reír... Hay quienes dicen que tengo muchos hijos por un tema religioso, pero no es así. Otros aseguran que es porque quiero quedarme con todo el dinero de Alec, pero los bebés son caros, así que no encuentro cómo eso les hace sentido", escribió junto a un video en el que muestra la convivencia diaria de sus hijos. Hilaria continuó: "La razón por la que nos gusta tener bebés, es porque son simplemente adorables y nos llenan de alegría".

Para Hilaria y Alec, esa dicha que llena su hogar es algo que les gustaría compartir con el mundo, según las palabras de la orgullosa mamá. "Siento que necesitamos llenar este mundo con una nueva generación de gente en verdad buena. Mis Baldwinitos -como cariñosamente llama a sus hijos-, tienen un alma muy buena y espero que continúen creciendo para que haga de este mundo un lugar mejor", agregó.

En la cuenta regresiva

El deseo de conocer a su nuevo bebé pronto se hará realidad para Hilaria Baldwin, quien ha dado indicios de estar lista para recibir al pequeño. En una de sus recientes publicaciones en su álbum virtual, que tituló "empacando", la española mostró el primer outfit de su hijo, un conjunto tejido en color blanco y un mameluco a rayas a juego con un pañalero blanco y un gorro de lana gris; con el que saldrá del hospital para dirigirse a casa. Hilaria, además, reveló que estaba a punto de despedirse de la dulce espera con una selfie en la que aparece con pants negros y sonriendo a la cámara. "Deséenme suerte. Adiós, pancita", anotó la futura mamá lista para conocer a su bebé.

