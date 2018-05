Chrissy Teigen y John Legend dan la bienvenida a su segundo hijo

La modelo estadounidense Chrissy Teigen y el cantante John Legend le dieron la bienvenida a su segundo hijo en las redes sociales ayer miércoles 16 de mayo. Ahora la pequeña Luna Simone, quien nació el 14 de abril de 2016, tiene un hermanito, ampliando la familia a cuatro integrantes. Hasta ahora se desconocen mayores detalles sobre el nacimiento del pequeño, pues la pareja todavía no ha declarado nada al respecto.

La modelo eligió su cuenta de Twitter para dar a conocer la buena nueva. Allí escribió una frase corta, pero con símblos reveladores: "Alguien está aquí" señaló junto a varios emoticones, entre ellos biberones. Posteriormente, John Legend retuiteaba esta publicación.

Somebody’s herrrrrrre! 🍼🤗🍼🤗 — christine teigen (@chrissyteigen) 17 de mayo de 2018

La modelo también reveló la noticia de su embarazo a través de las redes sociales. "Muy emocionada de no tener que ocultar más esto", compartió Chrissy en su Instagram Stories junto a una foto donde se le podía ver el vientre abultado a través de un ajustado vestido negro frente a lo que parecía el espejo de su vestidor. "A todo el mundo que se lo he contado lo primero que me dicen es: 'Sí, ya lo sabíamos, gracias'", dijo la esposa del también compositor. Antes de que anunciara la noticia ya había circulado varios rumores en torno a un posible embarazo, después de que se publicaran varias fotos donde se le veía un cambio en su figura.

No cabe duda que la pareja está realmente emocionada con la llegada de su segundo hijo, pues siempre expresaron su deseo de tener hijos y en un principio fue muy difícil conseguirlo para ellos. De hecho la pequeña Luna fue concebida gracias a la fecundación in vitro.

“John y yo estamos muy felices de anunciar que nosotros estamos ‘embarazados’ :) Como muchos saben, hemos estado intentando tener un bebé durante mucho tiempo. No ha sido fácil, pero no paramos de intentarlo porque no podíamos esperar para traer a nuestro primer hijo al mundo y hacer crecer la familia. Estamos muy emocionados de que esto finalmente ocurra. Gracias por todo vuestro amor y buenos deseos”, escribió la modelo en Instagram cuando dio a conocer su primer embarazo.