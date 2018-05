Abuelita viral cumplió su sueño de conocer a Justin Timberlake

Las pascuas pasadas, Nammie enterneció a todos cuando recibió su regalo de temporada. En una canasta llena de dulces se escondía un boleto para el concierto de Justin Timberlake que su nieta le había comprado. Nammie, de 88 años de edad, no podía creer que en sólo un par de semanas estaría viendo en vivo a su cantante favorito, y mucho menos se imaginaba que su tierna historia llegaría a ojos y oídos del propio Justin, quien hizo de este concierto una experiencia aún más inolvidable.

VER GALERÍA

Emocionada, con boletos en mano y lista para escuchar los mejores éxitos de Justin, Nammie, cuyo nombre real es Bette Maloney, partió hacia el Amway Center en Florida, de donde es originaria. La gran sorpresa de la noche fue que el mismo Justin había querido conocer a su fan número 1 antes del concierto y, nerviosa, acudió al backstage en donde esperó paciente por el ex 'NSync.

Notas relacionadas:

- No creerás la reacción de esta abuelita por recibir boletos para ver a Justin Timberlake

- Con un mensaje en Twitter, Rafa Nadal hizo realidad el sueño de una fan de 92 años de edad

Nammie no podía creer que estaba frente a su ídolo, a quien besó en la mejilla después de pedirle permiso pensando en que Jessica Biel, esposa del cantante, podría molestarse. "No, ella no se enojará", dijo el cantante animando a su fan a acercarse. La mujer, además, le obsequió una playera con las iniciales del Man of the Woods Tour para su hijo Silas, de 3 años de edad.

Tras la experiencia de haberlo conocido en persona, Justin subió al escenario y Nammie, acompañada de sus hijas y su nieta, se dirigió a su asiento. Durante el recital, Justin recordó a la fan a quien acababa de conocer y ante todo el público expresó: "Aquí hay una linda señorita llamada Nammie que terminó en las noticias. Ella tienen 88 años", dijo. "Donde quiera que estés en la audiencia esta noche... ¡Oh! Ahí está, te amo", agregó el cantante señalando a Nammie entre la audiencia.

Una publicación compartida de Sarah Watson (@sarahannewatson) el 15 May, 2018 a las 7:52 PDT

El mejor recuerdo familiar

Sarah Watson, nieta de Nammie y responsable por haber hecho viral la historia de su abuela, fue quien documentó el emotivo momento en su cuenta de Instagram. "Él es un acto de clase. Me siento honrada y más que agradecida por todo el amor que le mostraron a Nammie esta noche. Justin Timberlake fue amable, encantador y muy lindo en persona", escribió la joven. "Fue la mejor noche de todas y, estoy segura de que el mejor concierto que hemos visto", continuó. Sarah, además, agradeció al staff que la trataron a ella, a su madre y abuela con mucho cariño y respeto que añadieron a esta noche un detalle extra para recordar.

VER GALERÍA

Nammie, al igual que sus hijas y su nieta, es una fan de corazón de Justin Timberlake. Esta no es la primera vez que lo ve cantar en vivo pero seguro sí la más especial. En sus ratos libres, la mujer busca información del cantante en los periódicos y revistas locales, además de que pasa horas viendo sus videos en su iPad. La vida personal del ex ‘NSync tiene muy contenta a su fan, quien considera que ha sentado cabeza después de haberse casado con Jessica Biel y formar una familia con ella.