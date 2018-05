Adamari López revela que Alaïa no puede esperar para tener un hermanito

Aunque Adamari López y Toni Costa han manifestado su deseo por convertirse en paders nuevamente, existe otra persona que no puede esperar para que ese momento llegue: la pequeña Alaïa. Con emoción, la conductora de Un Nuevo Día relató de qué forma su hija de 3 años le ha hecho saber que está ansiosa por ser hermana mayor.

“Está muy graciosa, inteligente. Ella pide una hermanita. Una de las mamás de su escuela estaba embarazada y ella decía que su mamá también está embarazada, que tendrá un bebé”, reportó el portal People en Español.

Además, la presentadora de 46 años aseguró que, aunque no ha sucedido todavía, ella y el bailarín español están preparados para la eventual llegada de un segundo hijo: “Lo deseo y lo estoy buscando. Sigo con mi terapia de acupuntura para fertilidad, que es lo único que estoy haciendo. Tomándome mi ácido fólico y cuidándome para si pasa, estar bien y preparada”, explicó.

Sobre el gran parecido que tiene con su pequeña hija, Adamari comentó que Alaïa también heredó muchos rasgos de su pareja: “Yo le veo mucho de Tony. He publicado fotos en las que se parece mucho a Toni, a su familia. De repente también le veo cosas en las que se parece a mi mamá. Ella no la conoció pero eso viene en los genes”, expresó.

Hablando sobre su mamá, Vidalina Torres, quien perdió una complicada batalla contra el cáncer en 2012, la conductora aseguró que su hija la tiene muy presente a pesar de no haber convivido con ella: “Le cuento que su abuelita era mi mamá y que me quiso mucho, que está en el cielo junto a su abuelito. Siempre que ve una foto de mi mami me dice: ‘mi abuelita está en el cielo’. Nosotros tenemos fotos de ella en la casa y se la mencionamos mucho”, explicó.

Agradecida por la oportunidad de ser madre:

Durante el pasado Día de las Madres, Adamari dedicó un mensaje muy especial a su hija para conmemorar la ocasión: “¡Feliz Día de las Madres! Sin duda mi mayor bendición y mi mejor regalo eres tú hija mía. Gracias a Dios por darme la gracia de ser madre y permitir que Alaïa me escogiera para guiarla en esta vida”, escribió junto a una fotografía en la que aparece con la pequeña.

La actriz de origen puertorriqueño también escribió unas emotivas líneas para su fallecida madre: “Cuánto desearía que estuvieras aquí para celebrar juntas con infinito amor, con tu sonrisa y tus consejos. Hoy me acompañas desde el cielo y veo tanto de ella en ti. Espero honrarte e igualar en la crianza que le doy a mi hija todo lo que me inculcaste y me regalaste”, se puede leer en el escrito.