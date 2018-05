Aracely Arámbula desea lo mejor para la serie de Luis Miguel, y este es su motivo

Aunque en días pasados se había mantenido al margen sobre la serie de Luis Miguel, en esta ocasión Aracely Arámbula decidió romper el silencio y desearle lo mejor a la producción, en la que se cuentan algunos detalles de la vida privada del padre de sus dos hijos. Durante un evento en Nueva York, la actriz de 43 años fue cuestionada por un reportero sobre si ya había visto la serie y respondió que no, pero aprovechó para enviarle un mensaje al papá de Miguel y Daniel.

Ángel Villagomez, de Un Nuevo Día, le preguntó si ya había tenido la oportunidad de ver el trabajo de Diego Boneta interpretando a ‘El Sol’, a lo que ella contestó: “No he visto la serie, he visto muy poco los promocionales, porque la verdad es que los domingos son para mis hijos. He estado saliendo, así que no he visto mucho”.

En seguida, el corresponsal del show matutino de Telemundo le pidió enviar unas palabras al cantante acerca de su nuevo proyecto. “No tengo ningún mensaje, solamente uno le desea que le vaya muy bien a la serie, y en realidad le deseo que le vaya bien porque así se puede poner al día con todo lo que respecta a mis hijos”.

De nueva cuenta, el reportero preguntó si había algún tipo de retraso con la mensualidad de sus hijos, a lo que ella respondió: “Algo hay de eso, es una situación que se tiene que arreglar por el bien de los chicos, aquí lo que más importa son los niños”.

En febrero de 2013, People en Español dio a conocer que la también cantante había presentado una demanda contra su ex pareja por la manutención de sus dos hijos. La publicación indicó que la querella fue presentada ante la Corte Superior de Los Ángeles y una fuente cercana a Aracely agregó que en la demanda había una petición en la que ella pedía que él pasara más tiempo con los niños.

En aquel entonces, Aracely reveló a las publicación que su intención no era la de perjudicar a nadie, mucho menos a sus hijos, y que simplemente quería lo mejor para ellos. “No quiero afectar a nadie absolutamente; no deseo afectar a mis hijos. Como madre, siempre estás al pendiente de los hijos, siempre estás con ellos incondicionalmente”.

Aracely mantiene presente la imagen de su papá en sus hijos

A pesar de que, al parecer, Miguel, de 11 años, y Daniel, de nueve, no tienen una relación cercana con su padre, la protagonista de La Doña aseguró en esa entrevista que por su parte, los niños siempre tendrán la mejor imagen de él. “Siempre (les) he mencionado que él es muy buen padre, que es un padre muy amoroso y los quiere mucho, y así es, esa es la realidad”.

Luego de casi cuatro años juntos y dos hijos, la relación entre ambos comenzó a enfriarse. Poco después del nacimiento de su segundo hijo en 2008, se dio a conocer que Luis Miguel y Aracely ya no estaban juntos.