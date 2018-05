Con un vestido negro ceñido al cuerpo, Hilaria Baldwin compartió con sus 320 mil seguidores de Instagram el atuendo que seleccionó para lo que sería su último compromiso social antes del nacimiento de su bebé, su cuarto retoño fruto de su relación con el reconocido actor Alec Baldwin.

Pero lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue precisamente su dress, sino su abultado vientre. Y no es de extrañarse, pues la española se encuentra en la etapa final de su embarazo. Aunque es su cuarto bebé, Hilaria se mantiene estupenda y en la mencionada red social nos ha mostrado parte de los ejercicios que realizó durante esta hermosa etapa para mantenerse en forma. No cabe duda que ya tiene experiencia en esto de recuperar la figura, pues ya lo ha hecho con sus primeros tres embarazos.

En la instantánea, la futura madre de cuatro bromeó al decir que ponerse un vestido tan ceñido al cuerpo y subirse a unos tacones con un embarazo tan avanzado, no es una tarea fácil. "¡Último evento antes de que nazca el bebé! Voy a extrañar estos hermosos vestidos... pero meterme en ellos en este punto... no tanto #wegotthis2018", escribió Hilaria, de 34 años, quien espera un niño.

La pareja -que fue vista este martes en el evento 2018 Disney, ABC, Freeform Upfront- actualmente tiene otros tres hijos: Carmen Gabriela, de 4 años, Rafael Thomas, de 2 y Leonardo "Leo" Ángel Charles, de 1. Alec tiene otra hija de 22 años, Ireland, fruto de su relación con la también actriz, Kim Basinger.

La gurú del fitness se casó con el actor -28 años mayor que ella- el 30 de junio de 2012 en la catedral de Sant Patrick de Nueva York. La pareja se conoció a través de un amigo en común y desde entonces no han hecho otra cosa más que quererse. "Conocí a esta mujer hace siete años un día como hoy, en un restaurante en Irving Place. Me enamoré y así comenzó el sueño más extraño y hermoso que he tenido…", escribió Alec en febrero de este año.

A principios de mes, la instructora de yoga conversó con ¡HOLA! Sobre el estilo de crianza de su esposo y ella. "Yo soy la jefa en casa y todos lo saben". Me llaman así. Les preguntas, '¿Quién es el jefe’ y dicen: ‘Mamá es la jefa’”?

Y continuó: "Alec me permite ser el padre alfa, que es definitivamente nuestra personalidad y funciona bien. Eso no significa que no hablemos de cosas y le pido su consejo y cosas así", agregó. "Estoy muy clara sobre cómo quiero que se hagan las cosas".