Richard Gere y Alejandra Silva le han puesto el broche de oro a su historia de amor. La estrella de Hollywood y la guapa española se casaron a principios de abril en el Registro Civil, pero la celebración más emotiva y en la que estuvieron acompañados de familiares, se produjo en su fantástico rancho de las afueras de Nueva York.

“Soy el hombre más feliz del universo, Alejandra es bella, sensible, comprometida y… ¡española! Insuperable”, confesó el consolidado actor a HOLA! USA. Mientras que la despampanante novia dijo: “Muero de amor. Me siento como en un auténtico cuento de hadas. Cada mañana, él me pregunta: ‘¿Qué te haría feliz hoy?’, y cada día me compone una canción”. En el reportaje, el matrimonio nos cuenta, por primera vez y en primera persona, su historia de amor de película y se ven fotografías exclusivas del enlace, los tres vestidos de novia, la ceremonia budista, creencia que profesan los recién casados, y la celebración. Unas imágenes que podrás ver la romántica boda en la edición digital de HOLA! USA con dicha exclusiva mundial. La publicación ya está disponible, en versión en español y también en inglés en Apple y Google Store.

Fue en Italia, específicamente en la idílica localidad de Positano, que se encuentra en la costa Amalfitana, cuando Richard Gere apareció en el exclusivo hotel, de propiedad familiar, que gestionaba Alejandra. Desde entonces ni la distancia -él vivía en Nueva York y ella en Madrid-, ni los procesos de divorcio en los que ambos estaban inmersos, ni los 33 años que les separan fueron un obstáculo en su relación. Ahora, a las orillas del precioso lago que preside la finca de su rancho, la pareja se ha casado en una mágica ceremonia, que podrás ver en exclusiva en las páginas de HOLA! USA