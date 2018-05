El importante vínculo que unió a Richard Gere y Alejandra Silva

A Richard Gere y Alejandra Silva no solo les une un profundo amor de pareja, pues también comparten la importante misión de ayudar a quienes más lo necesitan. Así lo han demostrado desde hace algunos años, en los que han apoyado de forma incondicional a numerosas organizaciones benéficas alrededor del mundo.

Para la empresaria de 35 años, este ha sido uno de los ejes que ha fortalecido su relación: “No es fácil y no me pasaba con mi anterior pareja, de hecho todo lo contrario. Esto es algo que nos une. He dicho en varias ocasiones que sería poco probable que tuviéramos esta relación tan fuerte si no fuera por esa unión”, explicó a distintos medios durante el lanzamiento de una publicación.

Por su parte, el actor aseguró que trabajar junto a quien ahora es su esposa ha sido una experiencia increíble: “Después de conocernos vi que estaba en este tipo de temas. Así que le dije que yo estaría muy contento de abrir una ONG en Madrid, así que le pedí que hiciera una pequeña investigación para ver qué organizaciones podrían estar interesadas. Fue un gran trabajo”, explicó a GTres Online.

Fue a partir de ese momento cuando Richard y Alejandra se consolidaron como una de las parejas más solidarias del mundo del espectáculo. Desde hace algunos años, el matrimonio ha unido esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan, destinando importantes cantidades de dinero para apoyar a organizaciones benéficas de distintas partes del mundo.

Una muestra de su gran corazón:

Un ejemplo del compromiso con esta importante misión es la fundación Rise, quien a finales del año pasado recibió una parte importante de las regalías de la cinta The Dinner para apoyar a las personas en situación de calle: “Tenemos la esperanza de recaudar el dinero suficiente como para sacar a todo mundo de las calles, esperamos poder hacerlo en un plazo de cinco años”, comentó la empresaria a ¡HOLA! TV.

De igual forma, el actor de 68 años expresó su entusiasmo por apoyar a este sector de la población junto a la reconocida institución: “Esta fundación está conformada por un grupo de gente fantástica que no deja de acumular éxitos. Tienen un gran compromiso con distintos programas y estrategias que de verdad funcionan. Algunos de esos éxitos son las personas que nos acompañan esta noche”, explicó con una gran sonrisa.