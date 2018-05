Alejandra Espinoza revela por qué le costó tanto trabajo ser mamá

Alejandra Espinoza reveló por qué convertirse en madre es un proceso sumamente complicado para ella. Durante una entrevista en el programa Compartiendo Entre Amigas, la conductora de Univision habló del motivo por el que sufrió numerosas pérdidas antes de darle la bienvenida a su pequeño hijo Matteo, a quien comparte con su esposo Anibal Marrero.

“Yo tengo una condición que se llama trombofilia, eso hace que muchos de los embarazos que pueda tener no se completen. Tengo que estar bajo cuidado médico”, explicó. Este padecimiento es especialmente delicado durante el periodo de gestación debido a los trastornos que afectan al sistema de coagulación sanguínea. La solidificación de la sangre en venas y arterias suelen generar dificultades en el desarrollo del bebé, por lo que muchas veces se presentan abortos espontáneos.

VER GALERÍA

Para la conductora, esta fue una etapa sumamente complicada debido a qué ella y su marido tenían la ilusión de convertirse en padres a la brevedad: “Muchas cosas que me tocó vivir al principio de mi matrimonio fueron a base de eso, pues queríamos formar una familia desde el día uno, pero no se pudo. Pero yo soy una persona que cree que los tiempos de Dios son perfectos”, explicó.

“Matteo me llegó en el momento correcto, lleno de energía y de verdad, nunca me imaginé que esto era la felicidad. Yo pensé que era feliz antes de que llegara mi niño y me di cuenta de que no. Que esto que estoy viviendo en este momento es la felicidad”, comentó con una gran sonrisa.

VER GALERÍA

Sobre la relación que ha construido con Matteo en estos tres años, Alejandra expersó: “Me encanta estar con el niño. Obviamente soy estricta, le pongo sus límites y por supuesto tratamos de educarlo. Me encantaría no necesitar esa parte pero es algo que tenemos que hacer”, explicó entre risas.

“Es un muy buen niño, gracias a Dios. Hasta ahorita, en estos tres añitos que tiene, lo hemos educado muy bien. Es alguien que te da las gracias, te pide las cosas por favor, dice mande. Todas las cualidades que yo quería que tuviera mi hijo, las tiene. Todos estos modales también los tiene mi bebé”, comentó llena de orgullo.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

Alejandra Espinoza revela si tiene planes de darle un hermanito a Matteo

Alejandra Espinoza disfruta de las maravillas de Colombia junto a su familia

Orgulloso del trabajo de mamá:

Al hablar sobre la reacción que tiene el pequeño Matteo al ver a su mamá en televisión, la conductora dijo: “Le encanta, es algo que le fascina. Cuando él tenía cuatro meses de edad, yo empecé a trabajar en el programa La Banda, entonces me hicieron una entrevista para el programa Primer Impacto. Eso lo alcanzó a grabar mi esposo”, recordó.

VER GALERÍA

“Matteo estaba chiquitito y cuando me vio en la televisión, precisamente en una parte en la que estaba hablando de él, sonrió muchísimo. Yo creo que él desde chiquito sabía que yo trabajaba en televisión. Él es bien consciente de todo y me pregunta. Ve el signo de Univisión y lo identifica. Conoce los programas en los que he trabajado, sabe qué es El Gordo y la Flaca. Es muy inteligente y nunca trato de mentirle, siempre le digo a dónde voy y que él sepa que voy a regresar”, explicó.