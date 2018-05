Se trata de una de las familias más mediáticas del país, con unos cuantos reality shows a sus espaldas -y respectivas spin-offs-, su popularidad aumenta cada que sale a la luz una noticia del clan Kardashian-Jenner. Hace apenas unos días, era Kendall Jenner quien encabezaba los titulares al protagonizar la anécdota más sonada durante la Gala Met. Esta semana, los medios han brindado su atención a Caitlyn Jenner... ¿el motivo? Su relación con Sophia Hutchins, una modelo de 21 años.

Según informan varios medios estadounidenses, el padre de Kendall y Kylie Jenner, de 68 años, querría formalizar su relación con Sophia Hutchins, una modelo transgénero de 21 años, con la que ya estaría viviendo. "Se consideran almas gemelas y admiten libremente que no podrían imaginarse una vida con nadie más en este momento. Ella y Sophia tienen mucho en común. La diferencia de edad no parece importar en absoluto", explican fuentes cercanas a la pareja.

⛳️ Scottsdale National #PXG Una publicación compartida de Sophia Hutchins (@hutchins_sophia) el 28 Abr, 2018 a las 10:29 PDT

Sophia Hutchins (antes Scott Hutchins) es una modelo de 21 años, estudiante de Finanzas en la Universidad de Pepperdine, en California. Aunque todavía no hay confirmación oficial, varios medios apuntan a una posible boda de la pareja este verano en Malibú; una cita a la que podrían no acudir sus hijas ya que su relación no atraviesa por su mejor momento. Y es que, tras la publicación por parte de Caitlyn del libro Los secretos de mi vida, salieron a la luz detalles íntimos de la familia que no gustaron a las mujeres del clan. "Este es un sueño hecho realidad para Cait. El rechazo de los Kardashian y de sus propias hijas la han dejado aislada y con una gran depresión", explica el entorno de la pareja.

Aunque ni Caitlyn ni Sophia se han pronunciado sobre esta noticia, de producirse el enlace, sería la cuarta boda de la ex deportista olímpica ya que antes de pasar por el altar en 1992 con Kris Jenner -con quien estuvo 22 años- ya había estado casada en dos ocasiones; matrimonios con los que tuvo en ambos casos dos hijos.