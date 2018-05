Donald Trump Jr. dedica cálida felicitación a la mamá de sus hijos, pese a estar separados

Aunque Donald Trump Jr. y su aún esposa Vanessa Trump enfrentan un trámite de separación, esto no ha sido impedimento para que él le enviara una emotiva felicitación con motivo del Día de las Madres. A través de su cuenta de Instagram, el hijo del presidente Donald Trump dedicó unas palabras a la madre de sus cinco hijos y se refirió a ella como la mejor de todas.

Donald Trump Jr. subió a su perfil en dicha red social una imagen en la que aparecen él y Vanessa con sus cinco hijos: Kai Madison, de 11 años, Donald III, de nueve, Tristan Milos, de seis, Spencer Frederick, de cinco y Chloe Sophia, de tres. El empresario de 40 años acompañó la bonita postal con la siguiente descripción: “Feliz Día de las Madres a la mejor mamá del mundo. Vanessa disfruta de tu día, de verdad te lo has ganado lidiando con esos chiquillos y conmigo”.

Los seguidores del mayor de los hijos del mandatario estadounidense reaccionaron a la fotografía y aplaudieron que él haya reconocido la labor de Vanessa, a pesar de que están separándose. La imagen fascinó a sus seguidores en Instagram y en solo unas horas ha acumulado más de 50 mil ‘me gusta’.

Con esta publicación, Donald Trump Jr. deja ver que lleva una relación cordial con la madre de sus cinco hijos. Incluso, han sido vistos juntos en más de una ocasión desde que se anunció su separación, en marzo pasado. Por ejemplo, a finales de ese mes vacacionaron con sus cinco hijos en Mar-a-Lago, un lujoso complejo ubicado en Palm Beach, cuyo propietario es el presidente Trump.

La familia pasó ahí el llamado 'Spring-Break' junto al mandatario, la Primera Dama Melania Trump, su hijo Barron, Tiffany Trump, Eric Trump con su esposa Lara y el pequeño Eric Jr. Vanessa también estuvo presente en la celebración de Pascua en la Casa Blanca, acompañada por sus cinco hijos y su aún esposo.

Un 2018 complicado para Donald Jr. y Vanessa

Hace un par de meses, salió a la luz que Vanessa Trump había comenzado los trámites de divorcio, luego de más de 12 años de matrimonio con Donald Trump Jr. De acuerdo con Page Six, la ex modelo presentó la solicitud en la Suprema Corte de Manhattan y se reportó que lo hizo de modo en el que no haya una disputa por la custodia total de los hijos que comparte con el hijo del mandatario.

Esta noticia se dio tan solo un mes después de que Vanessa fuera hospitalizada, después de haber recibido un sobre con un polvo blanco muy sospechoso. Luego de haber sido llevada de urgencia a un centro médico y de que las autoridades correspondientes analizaran la sustancia, se reveló que esta no era tóxica. En su Twitter, Donald Jr. dio las gracias a todos los que estuvieron al pendiente del estado de su mujer. “Agradecido de que Vanessa y mis hijos estén sanos y salvos después de temerosa situación que ocurrió esta mañana. Verdaderamente desagradable que ciertos individuos decidan expresar sus puntos de vista opuestos de formas tan perturbadoras”.