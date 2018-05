“¡Ya está aquí! ¡Es perfecto! 8 lbs 2 oz”, fue el mensaje con el que Alec y Hilaria Baldwin dieron a conocer la buena nueva del nacimiento de su cuarto bebé. En exclusiva HOLA! USA te presenta una de las primeras imágenes de la feliz familia, en la que se puede ver a la orgullosa mamá con el bebé en brazos ante la mirada enamorada de Alec. No te pierdas mañana, la primera entrevista que la pareja dará en exclusiva para HOLA! USA.

Se anticipaba que el momento estaba cerca, cuando Hilaria compartió en su cuenta de Instagram fotografías de la ropita con la que el bebé saldrá del hospital. “Empacando”, fue el simple mensaje con el que anunció que estaba en camino a recibir a su cuarto hijo. Por si quedaban dudas, bastaba ver la fotografía en la que se dejaba ver en pants negros y slippers, “Temprano en la mañana…deséenme suerte. Adiós pancita”.

Apenas hace un par de días, Hilaria y Alec aparecían en el que sería su último evento público durante el Upfront de ABC. Perfectamente acostumbrada a su baby bump, Hilaria apareció con un ceñido vestido negro y tacones de infarto que la hacían lucir guapísima. Sabiendo que estaba por despedirse de su tripita, Hilaria compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que dejó claro, no solo que era su último evento antes del nacimiento, sino que extrañaría esos vestidos ajustados que lució con maestría durante este embarazo.

Los Baldwincitos tienen un nuevo integrante, Carmen, Rafael y Leo tendrán un nuevo compañero de juegos en la que se ha convertido en la pandilla más adorable de Hollywood. Los hermanitos mostraron su emoción por conocer al nuevo integrante de la familia desde el primer momento y el gran día ha llegado. Hasta el momento no han dado a conocer el nombre del bebé, pero desde días atrás dejaron claro que tal como pasó con sus primeros tres hijos, querían nombres que hicieran honor a personajes significativos y que pudieran usarse fácilmente tanto en inglés como en español.

¿Será este el último bebé para los Baldwin? No es fácil saberlo, pues Hilaria ha sido muy abierta al confesar que para ella las familias grandes tienen un motivo muy especial. "Algunos comentarios me han hecho reír... Hay quienes dicen que tengo muchos hijos por un tema religioso, pero no es así. Otros aseguran que es porque quiero quedarme con todo el dinero de Alec, pero los bebés son caros, así que no encuentro cómo eso les hace sentido", escribió junto a un video en el que muestra la convivencia diaria de sus hijos en sus redes sociales. Hilaria continuó: "La razón por la que nos gusta tener bebés, es porque son simplemente adorables y nos llenan de alegría".

"Siento que necesitamos llenar este mundo con una nueva generación de gente en verdad buena. Mis Baldwinitos -como cariñosamente llama a sus hijos-, tienen un alma muy buena y espero que continúen creciendo para que haga de este mundo un lugar mejor", agregó.