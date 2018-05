J Balvin revela por qué no habla de sus parejas: 'Mi vida privada es lo último que me queda'

J Balvin reveló la importante razón por la que ha decidido mantener su vida amorosa lejos de los reflectores. Aunque ha sido relacionado sentimentalmente con distintas figuras del espectáculo, el intérprete mantiene un perfil bajo cuando se trata de hablar de su vida personal. Durante una reciente entrevista con el portal Alofoke, el colombiano explicó el motivo detrás de esta decisión.

“Yo nunca hablo de eso en las entrevistas. Mi vida privada es lo último que me queda. Permitirles a las personas o a los medios que opinen sobre mi pareja, si les parece o no, ya es suficiente con lo que sucede con opinión pública”, explicó en referencia a la gran atención de la que suele estar rodeada a una celebridad.

VER GALERÍA

“Ellos opinan cuando les gusta o no les gusta una canción, cuando hago algún comentario. Aunque normalmente trato de ser una persona que no está envuelta en escándalos. Pero estoy loco por las mujeres”, comentó con humor en referencia a los diversos rumores que han cuestionado su orientación sexual.

Sobre la posibilidad de casarse en un futuro próximo, el intérprete aseguró que no es algo que estuviera en sus planes, aunque le encantaría tener hijos: “En un altar no, pero con familia sí. Yo creo que el matrimonio es como una excusa social para hacer una fiesta, he visto muchas cosas. Vas a la celebración y hasta ahí quedó”, opinó con sinceridad.

“La otra es que es solamente un título que te dan frente a la sociedad, pero tú le puedes dar ese título a la persona sin la necesidad de decirle al mundo que es tu esposa. Yo necesito una pareja y quiero tener hijos, pero no es necesario lo otro”, comentó al portal.

VER GALERÍA

Más noticias como esta:

J Balvin, más tranquilo sobre el estado de salud de su padre

Mira cómo J Balvin enseña a estas niñas a bailar ‘X (Equis)’

Así sería su pareja ideal:

Al hablar sobre la mujer de sus sueños, Balvin aseguró que antes de fijarse en las características físicas de una persona, lo que realmente le atrae es su forma de ser: “Para mí lo que debe de tener es personalidad. Que sea alguien independiente, que a mí no me necesiten para nada”, expresó.

VER GALERÍA

“Obviamente siempre van a contar con mi apoyo, pero que sea alguien que me diga: ‘Me voy para Londres’, y que yo le diga: ‘¿Necesitas algo?’, y me diga que no. Eso me gusta mucho de una mujer. No tengo problemas con eso (dinero), quien esté conmigo nunca le va a faltar nada. Pero me gustan las mujeres que son independientes”, explicó con una sonrisa.