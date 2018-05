Otro conductor de despide de Un Nuevo Día ¿de quién se trata?

Los sorpresivos cambios en el elenco de Un Nuevo Día aún no han llegado a su final. Este viernes, un nuevo nombre se sumará a la lista de conductores que han abandonado la popular emisión de Telemundo durante los últimos meses. Fue a finales del pasado mes de marzo cuando se anunció la salida de Daniel Sarcos y Ana María Canseco del programa matutino.

El encargado de difundir esta inesperada noticia ha sido Marco Antonio Regil, quien ingresó al famoso show para cubrir las ausencias anteriores: “Ha sido un gran gusto compartir este mes con nuestro querido Antonio Santana, que el viernes se despedirá de Un Nuevo Día. ¡Muchas gracias amigo!”, escribió junto a una fotografía en la que ambos aparecen sentados con una gran sonrisa.

El anuncio tomó por sorpresa a los seguidores de la emisión, pues el presentador de origen español se había unido al elenco del programa apenas el pasado mes de abril. Unos días antes de realizar su debut en Telemundo, el también actor compartió un mensaje con todos sus seguidores mostrando su emoción por integrarse a la importante cadena hispana.

“En un par de días volveré a sentir lo mismo que en esta ocasión, ese hormigueo, esa sensación, esa emoción que me entra cada vez que me pongo delante de una cámara para conducir un programa. Algo que no se puede describir con palabras. Hay que vivirlo para saberlo”, comentó junto a una fotografía en la que aparece en un set de televisión.

Fue el pasado 24 de abril, cuando Antonio fue presentado como nuevo conductor del programa matutino: “Hoy me integré a esta gran familia de Un Nuevo Día. Ha sido una jornada llena de emociones y sueños cumplidos. Gracias a todos por el apoyo y a esta gran familia por la confianza”, expresó en aquel entonces.

Una nueva etapa para el programa:

La salida de Antonio Santana del show conducido por Adamari López, Rashel Díaz, Zuleyka Rivera y Marco Antonio Regil, tendría que ver con la nueva identidad que Telemundo busca para el programa matutino. Aunque aún no se sabe si otro presentador ocupará el lugar del español, el equipo de producción de Un Nuevo Día estaría concentrándose en pulir los últimos detalles para mudarse a sus nuevos estudios en Telemundo Center.

Inaugurado el pasado mes de abril, el complejo de medios será el nuevo hogar de algunas de las producciones más representativas de la cadena hispana, tal como son Don Francisco te Invita, Noticias Telemundo y Al Rojo Vivo. Se espera que sea en las próximas semanas cuando la emisión matutina realice su primer programa dentro de las instalaciones del centro de comunicación.