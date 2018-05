Por un vuelo retrasado vio nacer a su hija por FaceTime

Para muchos padres, la ilusión de ver nacer a sus hijos es una de las más grandes en la vida. Brooks Lindsay es uno de ellos y luego de recibir la llamada de emergencia de su esposa, Haley, quien estaba a punto de dar a luz, salió de su servicio en las fuerzas de la Guardia Armada en Forth Bliss, Texas, para tomar el primer vuelo a Brandon, Mississippi. Aunque Brooks intentó llegar al hospital en el que estaba su esposa, el retraso en su vuelo le impidió sujetar la mano de su compañera de vida mientras nacía su primera hija, Millie.

VER GALERÍA

Brooks estaba desesperado por no poder hacer nada al respecto y se mantuvo en comunicación con su mamá, quien le informó que Haley estaba programada para dar a luz a la brevedad. La salud de la joven madre no estaba del todo bien porque su presión había subido al grado de poner su vida en peligro. Justo esa fue la razón por la que a Brooks lo dejaron salir del fuerte, pues los soldados sólo tienen permiso si la madre o el bebé se encuentran delicados de salud.

Notas relacionadas:

- '¡Es como Elsa, de Frozen!' La tierna reacción de Brooklynn al conocer a su hermana, que nació con albinismo

- La divertida historia de un hombre vetado de un hotel por casi 20 años

"Mi madre me llamó y me dijo que Haley estaba en labor y lo único que pudimos hacer fue una video llamada", recordó el feliz papá. "Al principio le dijeron que no estaban permitidos los videos, pero cuando se dieron cuenta de lo que pasaba, me dejaron ver todo", agregó. Brooks estaba muy atento a la pantalla de su celular, tanto que no se dio cuenta de que la gente en el aeropuerto se percató de lo que hacía. Algunos lo grabaron y otros, como Tracy Dover, le tomaron una foto que llegó a las redes sociales.

VER GALERÍA

"Este soldado estaba en mi vuelo retrasado hacia Mississippi. Tuvo que ver el nacimiento de su hija a través de su teléfono. Estaba llorando y nuestros corazones se derritieron. Le dimos su espacio", escribió Tracy. "Cuando escuchamos a la bebé llorar, todos nos emocionamos. Quise compartir esto porque no quiero que olvidemos los sacrificios que hacen nuestros soldados, quienes están al servicio todos los días".

Padre e hija por fin se conocieron

Haley reveló que haberse perdido el vuelo fue lo mejor que pudo pasar, pues ella estaba a punto de tener a la bebé y de haber abordado, hubiera nacido mientras estaba en el aire sin poderlo ver. Millie nació a las 5:23 de la tarde y su padre aterrizó en su ciudad natal a las 7 de la noche. Sólo 20 minutos después, entró a la habitación del hospital en la que sólo estaban ella y su mamá. Brooks cargó a su hija por primera vez y no la soltó en los siguientes 5 minutos, aún asombrado por haberse convertido en padre. "Hemos recibido regalos de gente que no conocemos", contó Haley después de que su historia se hiciera viral. "Las enfermeras agradecieron a Brooks por su servicio. Ha sido increíble, una etapa muy emotiva y llena de mucho apoyo", finalizó la feliz mamá.

VER GALERÍA