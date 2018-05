¿Qué se hizo? Alan Tacher revela que se sometió a una cirugía estética

Aunque suele ser un tema del que muchas celebridades prefieren no hablar, Alan Tacher ha revelado que se sometió a una pequeña cirugía estética en el pasado. Durante uno de los segmentos del programa Despierta América, el conductor explicó los motivos por los que decidió practicarse una mini liposucción en el área que está debajo del mentón.

“Mis hijos se burlaban de mí. Es una cuestión que me dejó mi papá y su familia de herencia. Son muy papadones. Entonces un día me comentaron que había una pequeña liposucción, es como algo mini porque apenas te abren un puntito y te pasan una sonda. Salí en 20 o 30 minutos”, comentó con una sonrisa.

Sobre el procedimiento, el presentador aseguró que fue más sencillo de lo que pensó: “Fue rapidísimo, me aplicaron anestesia local y bueno, lo hice un poco porque de repente sí se me veía como la doble papada. Entonces me gustó. Conozco a otros famosos que lo han hecho, aunque no lo crean son muchos, ellos fueron los que me recomendaron a este doctor y me dijeron que era facilísimo y así fue”, expresó.

Sobre los cambios que ha percibido desde que se sometió a la pequeña cirugía, Tacher se dijo contento con el resultado: “Sí es algo que me hace sentir mejor. No fue porque me sintiera gordo o porque estoy gordo, pero no me haría más. Creo que esto sería lo máximo que me haría, porque la verdad es que me da miedo”, explicó.

“Esto me lo quise hacer y duré años pensándolo, porque era algo sencillo, rápido y con anestesia local. La verdad es que fue por eso. Mi mamá es la que me anima de repente a hacer estas cosas, entonces me dijo: ‘¡Ya háztela!’, y fui corriendo a hacerlo”, comentó con una gran sonrisa.

Otro pequeño arreglo estético:

Aunque esta es la primera cirugía estética a la que se somete el conductor, en el pasado se hizo un par de arreglos para mejorar su apariencia. A principios de este año, Alan realizó un segundo trasplante de pelo para lucir una melena más abundante. Fue a través de su cuenta de Instagram que el presentador de Univision detalló cómo fue el delicado procedimiento.

“Les platico que hoy me sometí a mi segundo trasplante de cabello. Les pondré varios videos para que se den una idea de qué se trata. Quiero recomendárselo a todos aquellos hombres que quieren hacerlo, pero a veces tienen dudas. Créanme que no duele nada y la diferencia es asombrosa”, explicó con alegría.