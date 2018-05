Katy Perry y Taylor Swift, de nuevo amigas

Las diferencias entre Taylor Swift y Katy Perry parecen haber llegado a su fin luego de 5 años de indirectas. Y aunque Katy aseguraba que Taylor era quien debía pedir disculpas, ha sido ella quien sacó la bandera blanca primero, según se puede ver en una Instagram Story publicada por la rubia. A pocos días de que inicie la nueva gira de Taylor, Reputation Tour, su ex BFF le ha enviado un paquete con una nota bastante personal con la que pone atrás las diferencias entre las dos.

VER GALERÍA

Taylor quedó bastante sorprendida al ver la caja, en la que descubrió un ramo de olivo que simboliza la paz universal. "Acabo de llegar a mi camerino y me encontré este ramo de olivo. Esto significa mucho para mí", explica la cantante en su corto video. En el clip se puede ver una nota escrita a mano que iba en un sobre sellado con la estampa de un cachorro. "Gracias, Katy", escribió Swift sobre las imágenes.

Notas relacionadas:

- Katy Perry y Orlando Bloom saludan al Papa Francisco en El Vaticano

- El interminable ir y venir entre Taylor Swift y Kim Kardashian

Aunque no ha revelado el contenido de la nota, en el video se alcanza a leer un fragmento de las palabras de Katy, y cómo es ella quien pone fin a esta batalla. "Querida vieja amiga. He estado reflexionando acerca de nuestros pasados malentendidos y los resentimientos que pueda haber entre otras. Me gustaría aclarar las cosas...", se puede ver en la imagen.

VER GALERÍA

¿Qué sucedió entre Katy Perry y Taylor Swift?

En alguna ocasión, Katy y Taylor fueron grandes amigas. Bromeaban entre ellas, se tomaban fotos juntas y hasta se divertían mucho en los eventos en los que coincidían. Las chicas se estimaban tanto que hasta se felicitaban en sus cumpleaños, aunque fuera a través de Twitter. Todo eso se terminó en 2013, cuando 3 de los bailarines que acompañaban a Taylor en su gira Red, habían sido llamados por Katy para unirse al Prisma Tour.

VER GALERÍA

Para Taylor, eso fue una traición total que le dolió mucho. Ni siquiera el hecho de que Katy hubiera salido con su ex, John Mayer, le afectó tanto. La enemistad se declaró cuando Swift dejó de seguir a Perry en las redes sociales pero cobró más fuerza al publicarse una entrevista para Rolling Stone en la que se refería a Katy como su enemiga. "¡Y ni siquiera era por un chico! Tenía que ver con el trabajo. Trató de sabotearme una gira entera [...] Tengo que evitarla. Es incómodo, y no me gusta”, explicaba la rubia.

Sus palabras se contradijeron un poco cuando lanzó el tema Bad Blood, al que se refirió como una canción dedicada a una artista femenina de la que no quiso dar el nombre. De acuerdo a sus seguidores, Katy le respondió con el tema Swish Swish, aunque ella lo negó diciendo que era una canción sobre el bullying. Sin embargo, todas esas indirectas documentadas en canciones, fotos y redes sociales, en las que involucraron a amigos y ex novios, parecen haber quedado atrás con las palabras de Katy Perry.

VER GALERÍA