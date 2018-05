Francisca Lachapel lo aclara: Gianluca Vacchi no es su novio

Para todos es un misterio la identidad del galán de Francisca Lachapel, pero algunos de sus curiosos fans aseguran que podría tratarse de Gianluca Vacchi. Luego de escuchar su voz en el mensaje de cumpleaños que él preparó para su novia en Despierta América (Univision), los seguidores de la dominicana creyeron oír un acento italiano y en seguida se desataron los rumores en la red.

La presentadora, quien cumplió 29 años el pasado fin de semana, puso un alto a las especulaciones en plena emisión del matutino. Cuando Karla Martínez le preguntó a Francisca sobre el multimillonario italiano, ella dijo frente a las cámaras: “Yo me moría de la risa. Señores, Gianluca Vacchi no es mi novio, que quede claro. No quiero que me asocien con el señor, con todo el respeto”.

Otra de las pistas que hicieron pensar que Vacchi podría ser el dueño del corazón de Francisca, es que ella se refiere a su novio como ‘amore’, palabra que significa ‘amor’ en italiano… Aunque muchos se imaginaban a la ex reina de belleza entre los brazos del influencer, parece que de eso no hay nada.

También aprovechó la oportunidad para aclarar la razón por la que no ha presentado formalmente a su novio en la pantalla chica, ni en sus redes sociales. “Yo no estoy ocultando mi relación, si lo estuviera ocultando ni si quiera lo dijera, ni dijera nada al respecto. Simplemente es algo que tiene que ir madurando… en calma, tranquilo y en su momento pues ya lo podrán ver”.

¿En que consistía el romántico mensaje de su novio? El pasado lunes, sus colegas del programa le organizaron un divertido festejo y la productora logró que el galán de Francisca le preparara una sorpresa. La pareja de la ex reina de belleza grabó un mensaje muy tierno y lo pasaron durante el show. “Mi querida Francisca, felicidades en este día especial. Podría escribir un libro sobre lo que tú eres para mí. La alegría, energía y pasión que llevas en tu corazón sale todos los días en tu sonrisa”. A Francisca se le 'subieron los colores al rostro' cuando su novio habló acerca de un futuro juntos: "Eres una inspiración para mí y todo el mundo. Espero algún día que el amor que nos acompaña se convierta en un hogar, en mi familia, y se convierta en nosotros".

El hecho de que los fans relacionaran a Francisca con el excéntrico italiano no es coincidencia, ya que se conocen desde el año pasado. Vacchi visitó Despierta América en abril y quedó ‘encantado’ con 'Mela la Melaza', el personaje cómico con el que Francisca se ha ganado el corazón de la audiencia. En el programa, Vacchi cargó a Francisca entre sus brazos y en tono de broma, él la invitó a su yate y dijo que su pareja de aquel entonces, la diseñadora Giorgia Gabriele, se pondría muy celosa de ‘Mela’.