La cantante Xuxa enfrenta uno de sus momentos más difíciles pues, la mañana del martes falleció su madre, Alda Meneghel, quien llevaba 10 años luchando contra el mal de Parkinson. El equipo de la intérprete brasileña dio a conocer la triste noticia a través de un comunicado, en el que se detalló que la señora de 81 años murió en su casa rodeada por el cariño de sus seres queridos.

VER GALERÍA

A través de su cuenta de Facebook, Xuxa –quien es conocida como ‘La Reina de los Bajitos' –compartió una fotografía de su madre pintando un paisaje en la playa y la acompañó con una emotiva descripción, que llegó al corazón de más de uno de sus fans: “Mi pajarito voló… y va a pintar un hermoso sol para nosotros. Agradecida a todos por las oraciones”.

VER GALERÍA

La salud de la señora Alda se agravó en los últimos días y Xuxa usó sus redes sociales para pedir a sus seguidores que rezaran por ella. La intérprete de Ilarie subió a su cuenta de Instagram una instantánea en la que aparece con su madre y agregó un conmovedor mensaje, en el que pedía a sus followers que oraran por la salud de su progenitora: “Por favor, pido a todos ustedes que tienen mucha fe, que recen por mi guerrera, mi Aldinha. Qué Dios les dé el doble”.

En el cumpleaños de su mamá, Xuxa compartió una conmovedora publicación que le partió el corazón a sus seguidores. La cantante explicó que, a consecuencia de la enfermedad neurodegenerativa que padecía, su mamá ya no podía hacer muchas cosas, como darle un beso o confortarla en sus brazos.

VER GALERÍA

“Mi Aldinha hoy cumple 81 años. Hace unos años que no puede besarnos o abrazarnos más. Hace unos años que mi guerrera está haciendo de todo para quedarse con nosotros... Hace unos años que me pregunto por qué sufre tanto, ya que le dio amor a todo quien la conoció... hace unos años que me pregunto '¿qué hice para merecer la mejor madre del mundo?'”.

Para Xuxa, cuyo nombre real es Maria da Graça Meneghel, no han sido tiempos felices, pues en marzo del año pasado vivió otro duro capítulo en su vida; su padre, el señor Luis Floriano Meneghel, murió a la edad de 85 años, luego de permanecer cerca de dos meses internado en un hospital debido a la grave osteoporosis que padecía.

Más notas como esta:

- Avión de Xuxa aterriza de emergencia, tras ser impactado por un rayo

- Después de 16 años, ¡Xuxa regresa a las pasarelas!

Su pareja, su más grande apoyo en este luto

El actor Junno Andrade, pareja de Xuxa desde hace más de cinco años, también se sumó a las muestras de solidaridad y afecto para la cantante. En su cuenta de Instagram, el brasileño de 55 años compartió una foto en la que aparece con la madre de su novia y la acompañó con la letra de la canción Voa Passarinho (Vuela Pajarito).

VER GALERÍA

Junno y Xuxa se conocieron en la década de los ochenta cuando ella tenía su show de televisión. En ese entonces, solo eran compañeros de trabajo y él secretamente sentía lago por ella. Luego de más de 25 años, se reencontraron y decidieron darle una oportunidad a su amor. Junno ha sido fundamental en la vida de Xuxa, pues la ha acompañado en los momentos más complicados, como la muerte de su papá el año pasado, y ahora con el deceso de su madre.