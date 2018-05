Han Zicheng fue un sobreviviente de la invasión Japonesa, la Guerra Civil china y de una revolución cultural, y aunque podía contar decenas de historias de supervivencia en situaciones muy complicadas, la soledad era la única batalla que no estaba dispuesto a librar. Por ello, este hombre de 85 años de edad, originario de Tianjin, China, pensó en una enternecedora opción que pondría fin a sus días en solitario, a cambio de una buena compañía.

Han estaba cansado de vivir solo, un estado al que llegó como miles de personas de la 3ra edad en China. Años atrás tuvo una familia propia formada por su esposa y dos hijos. Lamentablemente, hace un tiempo su esposa falleció, uno de sus hijos se mudó a Canadá para tener un estilo de vida distinto, y el otro hijo tenía poca comunicación con él.

En busca de tener con quien platicar, Han se acercó a sus vecinos, pero sabía que la atención que él buscaba no la encontraría en ellos porque tenían a sus propios hijos y padres que cuidar. Fue entonces cuando se le ocurrió poner un anuncio en el que se daba a sí mismo en adopción.

"Busco a alguien que me adopte", escribió en una hoja en blanco en la que después escribió sus cualidades. "Hombre solitario en sus 80. Fuerte de cuerpo. Puede hacer compras, cocinar y cuidarse a sí mismo. Ninguna enfermedad crónica. Jubilado como investigador científico en un instituto en Tianjin, con una pensión mensual de 950 dólares", se podía leer en su anuncio.

La carta de Han se podía ver en paradas de autobús y él mismo le entregó una copia de la hoja a la gente que pasaba por su camino para después irse a casa a esperar por la llamada que cambiaría su vida. Y aunque recibió muchas llamadas telefónicas, ninguna cumplía con la imagen de la familia que tanto buscaba. Han encontró un joven amigo de 20 años con quien empezó a platicar por teléfono, los periódicos locales lo buscaron para que contara su historia a detalle y no faltó algún abusivo que veía en él sólo la cantidad de dinero que ganaba de su pensión.

La otra versión de su historia

Han falleció hace unas semanas sin haber encontrado la familia y la convivencia que buscaba. Cuando uno de sus hijos se enteró, voló desde Canadá para arreglar los trámites después de la muerte de su padre. Fue entonces cuando supo que se había hecho famoso buscando un hogar, una acción que causó su molestia pues, según él, en realidad sí tenía contacto con su verdadera familia. El joven, que compartía el nombre con su padre, no quiso revelar la identidad de sus familiares por respeto.

Además, Han Junior, contó que su padre no tuvo 2 hijos, sino 3, quienes habían estado al pendiente de él y no tenían conocimiento de la familia que tanto buscaba. Al cuestionarlo sobre el por qué lo llevó a hacer algo similar, Han, molesto, dijo que su padre no estaba solo, sino que había envejecido y por ello es que inventaba una realidad alterna.

