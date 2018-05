Giselle Blondet revela que uno de sus anhelos más grandes es ser abuela

Aunque Giselle Blondet atraviesa un increíble momento personal junto a su pareja Jaime Fernández, la actriz tiene un gran anhelo que le gustaría cumplir en un muy futuro cercano: convertirse en abuela. A finales del año pasado, su hija mayor, Andrea Iglesias, contrajo matrimonio durante una emotiva boda, por lo que el deseo de Blondet podría hacerse realidad antes de lo que imagina.

Durante una reciente entrevista con el portal Mamás Latinas, la presentadora comentó con una sonrisa: "Preocupada estoy yo, que no ha llegado el momento todavía. El otro día pasé por una tienda de cositas de bebés y le mandé a mi hija unas fotos de las ropitas. En el mensaje le puse: ‘Estoy lista, pero sin presiones”. Yo mando el mensaje, pero nada", explicó con humor.

Sobre cómo será la relación que tendrá con su nieta, explicó: "Sería una abuela súper consentidora, estoy loca por llevarme a mi nieto o a mi nieta para la casa. Yo no sé qué les pasa a los muchachos de esta época porque quieren que todo sea tan perfecto para tener un bebé. Yo le digo: 'Si tú vas a esperar a que todas las condiciones sean perfectas, pues nunca vas a tenerlo’. Nunca va a ser todo perfecto", comentó con honestidad.

“Me dijo que se tenía que comprar un kit que le ayudaría a lo del embarazo y yo le dije: 'Mira mi hija, yo tuve tres hijos sin nada de eso, hazme el favor y deja de estar pensando en tanta cosa. Relájate, deja las pastillas y no pienses en eso, si vas a tener niños o no, que Dios decida cuándo'. Así que vamos a ver", comentó.

¿Planes de boda para ella?

Al hablar sobre una eventual boda junto a su actual pareja, Blondet aseguró que no tiene prisa por volver a pasar por un altar: “No sé, la verdad, sinceramente, ahorita va y entra a la tienda y me compra uno de los míos, y me lo entrega. Nosotros estamos viviendo una etapa súper bonita con nuestros hijos y la verdad es que no sé cuándo, cuando sea será. Lo hemos hablado, pero como los dos hemos estado casados anteriormente pues no es algo que tengamos prisa por hacer”.

“Cuando yo tenía 18 años yo tenía una prisa enorme, pero ya a los ¿cuántos tengo? ¿54? ya puedo tomar la vida con un poquito más de calma, disfrutarla... La vida no tiene que ser de una forma determinada para ser feliz, uno tiene que vivir la vida que uno quiere", explicó la guapa puertorriqueña.