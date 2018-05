Ximena Duque revela: 'Tengo dos hijos y dos mundos muy diferentes'

Ximena Duque no ha dejado de mostrar su alegría y felicidad en las redes sociales, mismas que se convirtieron en una ventana para que sus fans en todo el mundo conocieran varios detalles de su familia. La conductora colombiana, hace casi cuatro meses, se convirtió en madre por segunda ocasión, esta vez junto a su esposo Jay Adkins. La pareja recibió a Luna, su primera hija en común, una pequeñita que llegó para llenar de alegría el hogar de Ximena, al que también da vida Cristian Carabias, el primogénito de la conductora y fruto de su relación con el actor mexicano del mismo nombre.

El hijo mayor de Ximena tiene 14 años de edad, y aunque está muy contento con las nuevas experiencias que hay en su familia, hay ocasiones en las que prefiere mantenerse al margen de las publicaciones de mamá. Ximena explicó su decisión en una de sus posts, en el que además reveló que ser mamá de una recién nacida y un adolescente no es tan sencillo como parece, a pesar de que en su hogar reina un ambiente de amor.

Ximena se animó a hacer estas declaraciones luego de recibir varios comentarios en los que le preguntaban por qué publica tantas fotos de su bebita y muy pocas de su hijo mayor. “A la bebé le tomo fotos porque se deja y no me dice que no. A Cristian no le tomo fotos porque hay días que no quiere salir en fotos ni en videos entonces ni modo no lo voy a presionar. Él es un teenager, si no quiere salir en el video no sale y me dice ‘no quiero salir’. Entonces no lo obligo absolutamente a nada”, dijo la colombiana sobre la forma en la que respeta las decisiones de su hijo.

“Todo el mundo sabe que tengo dos hijos y si subo una foto de Luna no quiere decir que no amo a mi hijo, simplemente tengo dos mundos completamente diferentes", continuó Ximena. "Tengo a una recién nacida y tengo a un adolescente que obviamente son cosas completamente distintas, situaciones distintas, estamos pasando por etapas distintas con cada uno de ellos”, agregó sin entrar en detalles de las situaciones que vive con su hijo en esta edad que tiende a tornarse complicada.

Ximena sabe que es ahora cuando debe poner más atención a Cristian, y la llegada de Luna no la ha alejado de su hijo. “Creo que la atención mía hacia él es ahora mucho más grande porque precisamente soy consciente de eso. Él es consciente que tenemos una bebé recién nacida en casa y que requiere de mucha atención, pero siempre estoy ahí para él, al pendiente de sus cosas del colegio, de sus calificaciones, de lo que pasa a su alrededor porque obviamente él también es mi prioridad”, aseguró la orgullosa mamá sobre las situaciones que vive en casa.

Cristian, feliz de tener a una bebita en casa

Tal como Ximena y Jay, Cristian recibió con mucha alegría la noticia de la visita de la cigüeña. Y aunque no aparece en tantas fotografías junto a su hermanita, en las que se les puede ver juntos se nota el gran cariño fraternal que ambos tienen. Aunque apenas cumplirá 4 meses de edad, Luna apoya a su hermano en los juegos de básquetbol que tanto le apasionan y que él muestra en sus propias redes sociales.

Cristian está enfocado en la vida deportiva y en los entrenamientos para mejorar su condición física, algo que Ximena apoya por completo con un equipo especial que ha colocado en casa. Sobre cómo tomó la llegada de Luna a la familia, Ximena agregó: "Es un niño supremamente feliz. Es un niño que entiende y sobre todo me ayuda muchísimo”.

