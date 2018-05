Geraldine Bazán y la gran pérdida que rompió su corazón

Hay heridas que nunca dejan de doler, como la partida de una persona muy especial. Geraldine Bazán enfrentó hace un par de años la muerte de su abuela, una de las personas más especiales de su vida y al recordarla, no pudo contener las lágrimas. La actriz de 35 años participó en un especial del Día de las Madres y tuvo las más hermosas palabras para su abuelita, quien cuidó de ella y de su hermano.

En el programa Compartiendo entre Amigas, conducido por Jacqueline Bracamontes y Alejandra Espinoza, la actriz de Por Amar Sin Ley abrió su corazón y habló de su abuela paterna, quien falleció en junio de 2016 a la edad de 80 años. “Mi abuelita Elsy fue uno de los grandes amores de mi vida”, dijo entre lágrimas. “Era un ejemplo para mí, de fortaleza y de amor”.

La artista, quien actualmente está separada de Gabriel Soto, indicó que a dos años del fallecimiento de su abuelita, aún no puede seguir adelante con ese dolor. “No supero todavía su muerte, me hace mucha falta. Ella siempre fue un gran apoyo para mí, no solo como abuela, sino como una mujer valiente. Era la más valiente que he conocido y ella siempre estuvo ahí para mí”.

La participación de Geraldine se tornó aún más emotiva cuando Jacky Bracamontes le pidió que leyera en voz alta las palabras que escribió su abuela justo el día de su partida, hace ya dos años. Con la voz entrecortada, la actriz pronunció el siguiente mensaje:

“Mi amada abuela Elsy, hoy nos sorprendiste con tu despedida... Con el corazón roto toda la familia recordamos los momentos, consejos, palabras amorosas, tu apoyo, guía... que siempre a través del tiempo y aún después de tu partida se quedará siempre para hacernos aún mejores personas... Gracias siempre por todo lo que nos brindaste a mis hijas, esposo y a mí. Así como a mi madre y hermano por estar ahí siempre para nosotros incondicionalmente. Te amamos, admiramos y respetamos hoy y siempre”.

Las lecciones que Geraldine aprendió de su abuela

Como toda abuela, doña Elsy transmitió a su nieta grandes enseñanzas de vida, las cuales aplica en su vida diaria. “Aprendí de ella que mi familia va antes que cualquier cosa y en este caso, se trata de mis hijas y también me enseñó que aunque las cosas sean difíciles, siempre hay que tener esperanza en lo mejor”.

Actualmente, Geraldine enfrenta una de sus batallas más duras, pues en noviembre pasado el padre de sus dos hijas anunció de manera formal que llevaban tiempo distanciados. A pesar de esta compleja situación personal, ella se mantiene volcada en las niñas. Gabriel y Geraldine se han enfocado en hacer a un lado sus diferencias para ser los mejores padres y en más de una ocasión nos han demostrado que entre ellos hay una relación cordial y de respeto.