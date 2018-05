Los besos de Trump que protagonizaron el discurso de Melania

Melania Trump presentó este lunes en los jardines de la Casa Blanca su campaña denominada Be Best, la cual busca combatir el ciberacoso en el país. Después de un año y cuatro meses ejerciendo como Primera Dama, la esposa del primer mandatario ratifica el compromiso que ya ha demostrado en diversas oportunidades con los jóvenes de la nación, pero más allá de su interés por la mencionada campaña, el público se fijó en otro detalle: los besos que le dio su marido al finalizar su discurso.

Luego del elogiado speach que pronunció la ex modelo de origen esloveno, el Presidente Trump se mostró muy cariñoso con su mujer. Una vez culminada su intervención, Trump ofreció unas palabras de agradecimiento al público, luego se dirigió a su mujer, la tomó por la cintura y le dio dos besos: uno en cada mejilla. Este gesto que no pasó desapercibido por la audiencia, sobre todo porque no suelen ser muy cariñosos en público. Ella se mostró muy receptiva y colocó su mano derecha sobre la espalda de su esposo. En un momento dado, Donald Trump colocó su mano en la espalda de Melania, una acción que demuestra que está de su lado, apoyándola.

"Las redes sociales pueden tener un efecto tanto positivo como negativo en nuestros hijos, pero con demasiada frecuencia se usa de manera negativa. Cuando los niños aprenden comportamientos positivos online desde el principio, las redes sociales se pueden utilizar de manera productiva y pueden lograr un cambio positivo. Es nuestra responsabilidad como adultos educarlos y recordarles que cuando usan sus voces, ya sea verbalmente o en Internet, deben elegir sus palabras sabiamente y hablar con respeto y compasión”, dijo la Primera Dama durante la presentación.

"Como madre y primera dama, me preocupa que en el mundo acelerado e interconectado en el que vivimos, los niños puedan estar menos preparados para expresar o controlar sus emociones, y a menudo, recurran a comportamientos destructivos o adictivos, como la intimidación, la adicción e incluso el suicidio", destacó Melania, de 48 años.

En lo que va de año, la pareja presidencial ha tenido dos momentos incómodos que han sido muy comentados en la prensa internacional y en las redes sociales. El primero ocurrió en febrero cuando caminaban hacia el helicóptero presidencial y quedó capturado en video el momento en que parecía que la Primera Dama rechazaba tomarle la mano a su esposo. Lo mismo sucedió al mes siguiente durante la ceremonia de bienvenida de Brigitte y Emmanuel Macron en la Casa Blanca y el clip se hizo viral en las redes sociales, en especial porque es una escena muy similar a la que habíamos visto con anterioridad.