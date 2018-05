A los 6 años Demi Lovato ya había debutado en la actuación con su papel de Angela en la serie infantil Barney & Friends. A los 11 ya tocaba tanto la guitarra como el piano, lo que desembocaría en el nacimiento de una estrella infantil. "¿Dónde estoy hoy? ? Todavía tengo mis altibajos, pero trato de vivir un día a la vez y yo sólo espero que pueda ser lo mejor que posiblemente pueda ser, no sólo para mí, sino también para los jóvenes que están ahí fuera hoy que necesitan a alguien a quien admirar", comentó en una ocasión.

Originaria de Albuquerque, Nuevo México, y de ascendencia mexicana, la chica Disney es ahora una prueba de que la fórmula del éxito todavía funciona. Con un gran carisma, esta joven de tan sólo 25 años dio un salto a la madurez luego de comenzar su carrera desde muy pequeña y ahora convertida en una mujer que alcanzó la cima con su singular voz y estilo. “Lo que más me inspira al hacerlo es saber que mi voz puede marcar una diferencia, no solamente cantando, sino creando conciencia”, dijo en una entrevista a InStyle.

VER GALERÍA

Trabajo y más trabajo

Corría el año de 2007 cuando le dieron el papel protagónico de la miniserie As the Bell Rings, mientras competía de manera indirecta con su contemporánea Selena Gómez. El gran salto a la fama lo dio en 2008, interpretando el papel de Mitchie Torres en la cinta, también de Disney Channel, Camp Rock, que protagonizó junto a los Jonas Brothers. Ese mismo año fue muy fructífero para ella y mientras mantenía una relación con Cody Linley, Demi lanzó su primer álbum Don't Forget, que debutó en la segunda posición de la lista Billboard 200. Un año más tarde, el segundo disco de Lovato, Here We Go Again, vio la luz en la primera posición de la Billboard 200.

VER GALERÍA

Demi "la luchadora"

Aquella pequeña ya no era la misma y ahora sus pasos en el terreno musical eran firmes y con ello llegaron Unbroken, Demi y en 2015 su álbum Confident. Pero una nueva etapa vendría para ella. Pese a algunos problemas personales y de salud, Demi no abandona sus labores benéficas y sus redes sociales, donde cuenta con más de 67.5 millones de seguidores, a los que mantiene informados día a día sobre su vida personal y proyectos; uno de ellos su nueva faceta como empresaria, ya que la cantante lanzó su propia colección de ropa deportiva que ha diseñado para Fabletics (firma de la que la actriz Kate Hudson es cofundadora).

VER GALERÍA

“La salud física es muy importante para mí porque me mantiene en forma, pero no desde un punto vanidoso, sino que mantiene mis órganos y mis músculos funcionando, no me pongo enferma, como muy sano… Son cosas que, cuando estás en un buen lugar, aprendes a llevar mejor esos momentos de inseguridad”.

El pasado mes de septiembre, Demi regresó a la música tras dos años de ausencia con su nuevo álbum, Tell Me You Love Me, y ahora combina la música con su nueva faceta como empresaria, además de ser toda una estrella en redes sociales.